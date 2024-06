Immobilier de luxe Provence : « Le marché, aux mains des acheteurs, montre des signes de reprise », Rudi Janssens

Après les dynamiques fluctuantes des années post COVID, le marché revient à un équilibre en faveur des acheteurs. Les segments comme le Prime et le Super Prime montrent des signes de reprise.

Rudi Janssens, cofondateur du Groupe Janssens immobilier, confie son analyse approfondie du marché de l’immobilier de prestige sur le secteur de la Provence verte pour le 1er semestre 2024. Les tendances observées révèlent des dynamiques distinctes et des transformations notables dans ce secteur haut de gamme.

Pendant les années COVID, le marché immobilier de prestige était régi par les vendeurs, soutenus par une forte demande des acheteurs. En 2023, une situation d’équilibre instable a émergé, où ni les vendeurs ni les acheteurs ne pouvaient imposer leurs conditions.

« En 2024, on assiste à un retour du marché de «l’acheteur», caractérisé par une diminution du nombre d’acheteurs et une nécessité pour les vendeurs de s’adapter et de négocier pour conclure les ventes », explique Rudi Janssens.

Une reprise des estimations, des visites, et des mandats sur les biens de 1 à 3 M€

Le segment Prime (1 à 3 millions d’euros), essentiel au volume global des ventes, était presque inexistant en 2023, en raison d’une offre limitée par les nombreuses transactions des années COVID. Toutefois, le premier semestre 2024 montre une reprise notable avec une augmentation des estimations, des visites, et des mandats.

Le marché, après une période de stagnation, bénéficie désormais d’un retour des propriétaires, stimulant les mouvements et les achats. Malgré un rebond initial, une légère décélération a été observée au deuxième trimestre, que Rudi Janssens estime temporaire, influencée par des facteurs externes tels que les taux d’intérêt, l’effet des Jeux Olympiques et les conditions météorologiques défavorables dans la région.

L’offre reste insuffisante par rapport à la demande, en particulier de la clientèle étrangère sur les biens de 3 à 6 M€

En 2023, le segment Super Prime (3 à 6 millions d’euros) a connu une activité notable, sans toutefois compenser le manque de ventes dans le segment Prime. L’offre reste insuffisante par rapport à la demande, en particulier de la clientèle étrangère. Cependant, des signes encourageants montrent une ouverture des propriétaires à la vente, avec des estimations et quelques négociations réussies, notamment dans le Luberon. Ce marché reste néanmoins principalement alimenté par des clients anciens, en quête depuis longtemps.

Le segment Ultra Prime (+6 millions d’euros) demeure marginal en Provence, avec un manque de biens disponibles. Représentant à peine 1 à 2% du marché, ce segment reste attractif mais souffre d’une offre insuffisante pour répondre à la demande.

La Provence fait toujours rêver

Malgré les fluctuations du marché, l’attractivité de la Provence, en raison de son cadre de vie exceptionnel, reste indéniable. La clientèle étrangère, ainsi que les acheteurs français, hors Parisiens, continuent d’afficher un intérêt constant.

« Les prévisions pour le second semestre sont optimistes, soutenues par des contacts prometteurs avec les clients du réseau Knight Frank, qui suggèrent un retour des acheteurs. La demande pour des biens de qualité, particulièrement dans les segments Prime et Super Prime, devrait se maintenir, renforcée par l’attrait pour le style de vie provençal. Malgré les défis temporaires, le marché de l’immobilier de prestige en Provence verte demeure robuste et attractif, avec des signes positifs pour une reprise soutenue dans les mois à venir« , conclut Rudi Janssens.

