Immobilier : A quoi ressemble l’appartement rêvé des Français ?

KIVALA Système, société française spécialisée dans le digicode et de l’interphonie visio, a interrogé les Français pour savoir à quoi ressemblerait l’appartement de leur rêve.

« En France en 2024, plus de 45 % des résidences principales concernent des appartements. Beaucoup de Français privilégient ce mode de vie par nécessité mais aussi par choix. En effet, vivre en appartement possède de nombreux atouts et permet de cumuler des avantages et des services souvent inaccessibles aux maisons individuelles. A travers cette enquête, nous voulions donc mieux connaître les attentes pour ce type de logement et savoir comment pouvait se dessiner l’appartement de rêve des Français », précise Jonathan Lascar, fondateur de KIVALA Système.

Des appartements spacieux

En 2023, les appartements en France ont une surface moyenne de 63,6 mètres carrés (Source INSEE). Mais s’ils pouvaient choisir la taille de l’appartement de leurs rêves, 38 % des Français opteraient pour un bien entre 160 m² et 180 m². En deuxième option, 25 % aimeraient un appartement entre 180 m² et 200 m².

Selon vous, quelle serait la surface en m² de l’appartement de vos rêves ? Réponses Pourcentages Moins de 120 m² 3 % Entre 120 et 140 m² 8 % Entre 140 et 160 m² 17 % Entre 160 et 180 m² 38 % Entre 180 et 200 m² 25 % Plus de 200 m² 9 %

3 types d’appartements bien différents

Pour ce qui est du style, les Français sont divisés en trois catégories. 37 % préfèrent les biens immobiliers anciens mais disposant de tous les équipements domotiques modernes. 34 % aiment plutôt les appartements très modernes mais également high-tech. Enfin, 29 % adorent le charme et le prestige des bâtiments anciens.

De quel type serait l’appartement de vos rêves ? Réponses Pourcentages Ancien de prestige 29 % Moderne et high-tech 34 % A la fois ancien et entièrement domotique 37 %

Des entrées très sécurisées

En ce qui concerne le hall d’entrée de l’appartement rêvé des Français, c’est la sécurité qui arrive en tête des options possibles. En effet, la présence d’une porte blindée et anti-intrusion arrive en tête avec plus de 78 % de représentativité. En deuxième choix, 71 % privilégient un système de vidéosurveillance connecté à leur smartphone. Enfin, 68 % souhaiteraient pouvoir disposer d’un digicode nouvelle génération capable de créer à la demande des codes personnalisés et pouvant également se connecter à leur smartphone.

Pour l’entrée de l’appartement de vos rêves, quels sont les trois équipements que vous aimeriez avoir ? Classement Réponses Pourcentages N°1 Une porte blindée et anti-intrusion 78 % N°2 Un système de vidéosurveillance connecté à mon smartphone 71 % N°3 Un digicode innovant avec codes personnalisés connecté à mon smartphone 68 % N°4 Des box de rangement (parapluie, vélo, trottinette, poussette, etc.) 54 % N°5 Un hall immense et luxueux 51 % N°6 La présence quotidienne d’un gardien 44 % N°7 Un service de réception de colis 31 %

Quelles prestations supplémentaires ?

Parmi toutes les autres prestations que peuvent offrir des appartements de luxe, les Français en ont choisi trois un garage privé à plus de 72 %, un SPA ou une salle de détente à plus de 67 % et un espace naturel et préservé aux abords de l’immeuble afin de bénéficier d’un cadre verdoyant.

Pour les prestations de l’appartement de vos rêves, quels sont les trois équipements que vous aimeriez avoir ? Classement Réponses Pourcentages N°1 Un garage privé 72 % N°2 Un SPA, une salle de détente 67 % N°3 Un espace naturel préservé 56 % N°4 Un jardin privé et aménagé 48 % N°5 Une piscine 45 % N°6 Une salle de fitness 33 % N°7 Un hammam, sauna 29 %

Verdure ou étendue d’eau ?

La vue d’un appartement est également un atout majeur. Deux rêves arrivent presqu’à égalité pour les Français : 44 % aimeraient admirer depuis leur balcon une belle étendue d’eau comme un bassin, un lac, une rivière ou la mer et 41 % préféreraient profiter de beaux espaces verts, comme un parc, une forêt, ou un magnifique jardin arboré. Avoir les deux paysages en un seul est sans doute la solution pouvant satisfaire 85 % des Français !

Pour la vue de l’appartement de vos rêves,quel est le paysage que vous aimeriez avoir ? Réponses Pourcentages Une étendue d’eau (bassin, lac, rivière, mer, etc.) 44 % De beaux espaces verts 41 % Des monuments, des structures ou des objets d’art 12 % Peu importe 3 %

Le balcon : un élément primordial

Bien loin d’être anecdotique, la possibilité d’une ouverture extérieure ; comme une terrasse ou un balcon ; est un atout majeur pour 69 % des Français qui pour en disposer sont même prêts à avoir une surface d’appartement plus petite.

A choisir, que préférez-vous avoir dans l’appartement de vos rêves ? Réponses Pourcentages Un appartement moins grand mais avec une terrasse 69 % Un appartement plus grand mais sans terrasse 31 %

Dans quelle région ?

Enfin, trois régions font rêver les Français pour accueillir l’appartement de leurs rêves. C’est la Nouvelle-Aquitaine qui arrive en tête avec près de 16 % des votes, suivie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec plus de 13 %, juste devant la Bretagne avec 12 % de représentativité.

Dans quelle région de France avez-vous ou aimeriez-vous acheter un appartement ? Réponses Pourcentages Nouvelle Aquitaine 16 % Provence-Alpes-Côte d’Azur 13 % Bretagne 12 % Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 10 % Normandie 9 % Auvergne Rhône-Alpes 7 % Ile-de-France 7 % Hauts-de-France 6 % Pays-de-Loire 6 % Bourgogne Franche-Comté 5 % Corse 4 % Centre – Val de Loire 3 % Grand Est