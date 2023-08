Cette splendide propriété « Belle Epoque », aux allures de petit château et connue sous le nom de « La Rêve d’Azur », appartenait autrefois aux frères Voisin, célèbres pionniers de l’aviation française. Située sur le plus grand terrain privé de Villefranche-sur-Mer (16500 m²), entre Nice et Monaco, elle est à vendre pour 55 millions d’euros.

Construite en 1911, cette villa historique a été entièrement rénovée en 2016 par l’architecte italien Alberto Mariotti, reconnu pour son savoir-faire.

Plusieurs terrasses avec vue mer

Cette demeure de prestige offre de nombreux avantages, notamment plusieurs belles terrasses offrant une vue mer imprenable. Sa localisation est idéale, avec une proximité de la mer, du port et de la vieille ville immédiate.

La propriété s’étend sur une superficie de 545 m² habitables, sur 3 niveaux et se compose d’une salle à manger, d’un double séjour, de six chambres (dont quatre suites parentales), d’une cuisine et de quatre salles de bain.

Moulures et hauteurs sous plafonds …

Les moulures ainsi que les belles hauteurs sous plafond apportent du cachet à l’ensemble. La propriété comprend également une maison de gardien et une véranda abritant une salle de sport. L’ensemble des pièces de vie bénéficie d’une magnifique vue sur la mer.

Une piscine digne des grands films hollywoodiens

Pour les moments de détente, il est possible de profiter de l’immense parc arboré, menant par un escalier majestueux à la piscine ainsi qu’une magnifique terrasse sur le toit avec salle à manger d’été.

Des prestations exceptionnelles

Cette demeure historique possède des sols et des murs en marbre de la plus haute qualité, ainsi que des sols en bois chauffés dans les chambres supérieures. Un système de climatisation réversible est installé dans toute la propriété.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.residences-immobilier.com.