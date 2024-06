Nomination : Sébastien Lieutand, nouveau président de l’UNIS Marseille-Provence-Corse

Sébastien Lieutaud a été nommé Président de l’UNIS Marseille -Provence-Corse par le Conseil d’Administration de cette organisation présidée, depuis septembre 2021, par Nicolas Rastit.

L’UNIS de père en fils

Fils de Jean-Luc Lieutaud, Président de l’UNIS Pôle PACA de 2019 à 2024, Sébastien Lieutaud est par ailleurs Directeur de la SL IMMOBILIER depuis 2017, date de sa création. Il se retrouve aujourd’hui à la tête de la première organisation de professionnels de l’immobilier qui fédère, sur le territoire Marseille-Provence-Corse, une centaine de membres, gérant près de 70% des lots de copropriétés de la cité phocéenne.

« L’UNIS Marseille-Provence-Corse représente bien plus qu’une association professionnelle. Nous sommes le visage de l’excellence et de l’intégrité dans le domaine de l’immobilier et avons une mission qui dépasse largement le simple exercice de nos métiers. Elle consiste à garantir des standards élevés de professionnalisme, d’éthique et de services envers nos clients et notre communauté», précise Sébastien Lieutaud.

La vision de Sébastien Lieutand

Engagé à poursuivre et renforcer cette tradition d’excellence dans la continuité des objectifs initiés par Nicolas Rastit, Sébastien Lieutaud ambitionne de hisser l’UNIS MPC vers de « nouveaux sommets de succès et d’influence ».

Sa vision repose sur trois axes majeurs : promouvoir le développement professionnel au sein des membres pour rester à la pointe des connaissances et des compétences nécessaires afin de répondre aux besoins complexes de l’industrie immobilière moderne ; renforcer les liens avec les partenaires et parties prenantes, qu’il s’agisse des autorités locales, des institutions financières ou des associations professionnelles ; et défendre avec vigueur les intérêts des membres de l’UNIS et de leurs clients pour favoriser un marché immobilier sain et dynamique.

Pour rappel, l’UNIS regroupe tous les métiers du secteur de l’immobilier (agents immobiliers, mandataires indépendants, gestionnaires locatifs, administrateurs de biens, experts, promoteurs-rénovateurs). Elle a pour missions de former, informer et accompagner des membres de plus en plus confrontés à des défis journaliers en termes d’évolutions législatives et de changements économiques.

Force de propositions et de réflexion, ce syndicat interpelle les pouvoirs publics et siège au sein des principales instances dont le CNTGI (Conseil National de la transaction et de la Gestion Immobilière). Localement, l’UNIS fait notamment partie de l’Observatoire immobilier de Provence (OIP), de l’ADIL 13 et, plus récemment, de l’Alliance 13.