Immobilier Grimaud : La maison la plus photographiée du village est à vendre !

Deux propriétés exceptionnelles, considérées comme les maisons les plus emblématiques de Grimaud, sont à vendre par Janssens Immobilier Knight Frank.

Nichées au cœur de ce village médiéval pittoresque, au bord de la mer, ces maisons offrent une rare combinaison de charme historique et de confort moderne.

Un joyau rénové avec vue sur la baie de Saint-Tropez

C’est la star ! La maison la plus photographiée de Grimaud. Située au cœur du village, cette propriété d’une valeur de 1 900 000 € a été rénovée en 2023 avec un goût et un raffinement inégalés.

La maison de 150 m², idéalement située dans une rue calme à l’écart de l’agitation estivale et à proximité de stationnements, bénéficie d’une exposition ensoleillée tout au long de la journée et offre une vue imprenable sur la baie de Saint-Tropez. Construite au XIXe siècle, elle allie charme historique et confort moderne.

La propriété dispose de pièces de vie élégantes et spacieuses, de 5 grandes chambres et de salles de bains et douches luxueuses. Que ce soit pour une résidence principale ou secondaire, cette maison offre un confort exceptionnel.

Ce type de bien, offrant un tel niveau de finition et d’attention aux détails, est une rareté sur le marché immobilier. Établie sur trois niveaux, cette maison représente une opportunité unique pour ceux qui cherchent à acquérir une propriété de prestige dans l’un des plus beaux villages de la Riviera.

Un ancien prieuré au cœur de Grimaud

À seulement 6 kilomètres des plages et dominant le village, ancien prieuré de l’église de Grimaud est proposé à la vente au prix de 1 750 000 €. Édifiée sur plusieurs niveaux, cette maison offre une habitation principale ainsi que des logements indépendants, idéaux pour une activité de chambres d’hôtes ou d’hôtel au cœur de l’un des plus beaux villages de France.

Les nombreuses terrasses et le jardin terrassé arboré d’orangers, cactus et autres palmiers sont très convoités dans le Golfe de Saint-Tropez.

Exposée sud-ouest et tournée vers la mer et Saint-Tropez est étendue sur 400 m² habitables divisés en divers logements, elle se compose de belles pièces de vie et propose en parallèle 10 chambres et 10 salles d’eau. Charme et authenticité sont de mise avec les belles tomettes, les cheminées avec manteaux en bois et les grilles en fer forgé. Sa localisation idéale, à deux pas de la place du marché et du joli clocher de Grimaud, en fait un bien d’exception. Accessible par un petit escalier en pierre, la belle terrasse sur le toit du second bâtiment d’habitation offre un panorama exceptionnel sur tout le Golfe de Saint-Tropez.

Ce bien possède un accès pour le pasteur jusqu’au premier étage de l’église par un petit pont, ajoutant encore à son caractère unique et historique.