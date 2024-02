Immobilier : Bien’ici propose de nouveaux critères pour une recherche encore plus rapide

Les critères de recherche immobilière, mis en place par les plateformes d’annonces sur internet font gagner un temps considérable aux futurs acquéreurs et les projettent dans leur future vie.

3 nouveaux critères en phase avec la vie actuelle

En termes de recherche immobilière, les critères de prix et de localisation du bien restent les critères principaux des Français. Pour ajuster les critères et permettre une recherche plus précise, Bien’ici lance 3 nouveaux critères qui répondent aux mutations sociétales d’aujourd’hui.

La recherche de bien pour les personnes à mobilité réduite (PMR) pour favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap et de trouver un bien adapté.

La recherche d’un bien en colocation. Véritable phénomène de mode, la colocation représente aujourd’hui la solution la plus économique pour vivre. C’est une solution idéale pour les jeunes notamment qui vient répondre pour partie à la crise majeure du secteur locatif en France.

La recherche d’un bien en plain-pied.

35 critères de recherche déjà existants sur Bien’ici

Ces trois nouveaux critères viennent s’ajouter aux 35 critères de recherche déjà existants sur la plateforme, Bien’ici permettant d’encore mieux filtrer sa recherche immobilière pour avoir un bien qui répond à l’ensemble des besoins des futurs acquéreurs.

« Nos critères de recherche deviennent l’appui idéal de notre cartographie en 3D offrant à chaque utilisateur une expérience unique en matière de recherche immobilière, débute Philippe de Ligniville, Directeur Général Adjoint de Bien’ici. Grâce à la géolocalisation des biens sur la carte ainsi que nos critères de recherche uniques comme la connectivité à la fibre, vous pouvez trouver en quelques clics le bien idéal ! »

Aujourd’hui, sur Bien’ici les critères de recherche concernent les espaces extérieurs comme les balcons, jardins ou terrasses pour 34% des utilisateurs. Pour 15% des utilisateurs, les critères énergétiques (DPE, isolation ou chauffage) demeurent essentiels.