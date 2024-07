Pour réussir votre investissement immobilier à Paris, il convient de définir vos objectifs, de développer votre patrimoine et d’opter pour le bien le plus adapté pour obtenir une excellente rentabilité locative. Suivez le guide !

La réussite de votre investissement immobilier à Paris commence par la détermination de vos objectifs. En effet, vous souhaitez probablement développer votre patrimoine et ainsi obtenir une excellente rentabilité locative. L’immobilier reste un bon levier, à condition de l’utiliser de la bonne manière et en vous orientant uniquement vers le bien le plus adapté à votre projet.

Faites-vous accompagner par un spécialiste dans le domaine

Il existe une multitude de biens immobiliers à Paris, mais il n’est pas toujours évident de trouver la perle rare. Par exemple, une maison remplie de charme, des appartements haussmanniens ou au contraire contemporains. Parce que votre temps est précieux, choisissez une collaboration avec un chasseur immobilier réputé comme Parlez-moi de Paris, une véritable référence pour un investissement serein. Le chasseur immobilier correspond à un professionnel dans le secteur travaillant avec un mandat exclusif ou une lettre de recherche.

Son rôle est absolument essentiel pour bénéficier d’un accompagnement intégral tout au long du déroulement de votre projet avec de précieux conseils jusqu’au passage chez le notaire. Le chasseur vous fait profiter de son incroyable expérience sur le marché de l’immobilier parisien avec en prime de nombreux renseignements concernant la réglementation en vigueur. Il se transforme alors en un véritable partenaire de confiance pour vous accompagner dans l’achat de l’appartement, tout en répondant à l’ensemble de vos questions.

À lire aussi Immobilier : SeLoger lance la visite immersive avec Apple Vision Pro

Déterminez à qui s’adresse votre appartement à Paris

Dès le départ, vous pourriez être dans l’erreur en imaginant que votre bien immobilier pourrait convenir à n’importe quel type de profil. C’est une affirmation totalement fausse, car l’appartement idéal n’existe pas. Cependant, vous pourriez trouver un logement approprié en fonction du type de locataire. Dans ces conditions, il est impératif que le bien réponde à un ensemble de critères en adéquation avec les besoins des futurs locataires.

Pour vous donner un exemple concret, vous avez le désir d’investir dans un appartement pour les étudiants. Pour augmenter son attractivité, nous vous conseillons une petite surface comme un studio. L’étudiant dispose d’un budget restreint et il applique un mode de vie relativement simpliste. Concentrez-vous sur les surfaces modestes, en privilégiant systématiquement l’emplacement. Par contre, la même approche n’est pas possible pour les familles nombreuses, car elles vont attendre une surface plus grande et elles auront également des exigences plus importantes par rapport à la proximité des écoles, des commerces et des services publics.

De même, la location auprès des étudiants implique une rotation plus importante avec peut-être des périodes vacantes en juillet et en août. Pour ne pas perdre de l’argent, vous pourriez compléter votre location traditionnelle en utilisant la location saisonnière.

À lire aussi Pouvoir d'achat immobilier : Les 20 plus grandes villes ont gagné en moyenne 4 m²

Le budget d’acquisition : un élément essentiel

Même si vous avez un projet concret et de sérieuses ambitions, vous allez peut-être être limité d’un point de vue financier. Ce n’est pas une surprise, le marché immobilier reste cher et si vous n’avez pas le financement nécessaire, impossible d’avancer dans cette direction. Pour commencer, rapprochez-vous de votre banquier afin de faire le point sur votre situation. Il prendra en considération votre niveau d’endettement et vos revenus afin de définir le budget que vous pouvez allouer sur l’achat d’un appartement parisien. Pour essayer d’obtenir le meilleur taux, n’hésitez pas à faire jouer la concurrence en vous adressant à d’autres établissements bancaires ou en vous rapprochant d’un courtier.

C’est vous qui déterminez l’établissement avec lequel vous souhaitez collaborer en insistant sur les taux d’intérêt, mais également les frais de dossier et d’une manière générale, l’accompagnement que vous pouvez recevoir. Enfin, n’oubliez pas de prendre tous les renseignements appropriés concernant le montant de l’assurance emprunteur, car celle-ci aura forcément une influence non négligeable sur le montant à rembourser.

Les critères essentiels pour acheter le bon appartement à Paris

Comme expliqué précédemment, le quartier doit être le premier critère de choix avec une proximité des différents lieux susceptibles d’intéresser le locataire. Ensuite, vous allez prendre tous les renseignements appropriés concernant l’immeuble en étant attentif à la façade et aux parties communes. Bien évidemment, l’appartement en lui-même demeure incontournable et vous devez vous assurer qu’il soit attractif avec une bonne clarté et un calme omniprésent.

Évitez à tout prix les pièces déséquilibrées en matière de surface, les cuisines se situant dès l’entrée de l’appartement, les chambres en enfilade ainsi que les espaces perdus. Bien évidemment, vous pourriez toujours entreprendre des travaux, mais sachez que le budget rénovation reste conséquent et en fonction de leur nature, il faudra impérativement des autorisations auprès du syndic de copropriété. Si vous avez le moindre doute, il est préférable de vous abstenir plutôt que de foncer tête baissée dans un projet douteux.

Le coup de cœur en matière d’immobilier

On entend souvent que l’achat d’un bien immobilier peut constituer un véritable coup de cœur. Mais de votre côté, vous êtes présent pour développer votre patrimoine et votre rentabilité locative. De ce fait, basez-vous sur des éléments concrets pour mettre toutes les chances de votre côté et surtout, n’oubliez pas de vous faire accompagner par un professionnel.