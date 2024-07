Immobilier Loire-Atlantique : Deux ventes exceptionnelles à Nantes et à La Baule

Une villa hors norme de 800 mètres carrés à 20 minutes de Nantes

Située sur une parcelle d’un hectare, cette villa contemporaine hors-norme de 800 m² habitables offre un cadre de vie exceptionnel à 20 minutes de Nantes. Son design épuré et son ossature en bois se fondent harmonieusement dans l’environnement naturel, offrant une vue à couper le souffle à 180° sur l’Erdre, « plus belle rivière de France » selon François Ier.

La maison se distingue par ses volumes généreux, ses baies vitrées XXL, sa piscine intérieure en marbre de Chine et sa salle de fitness. L’alliance de matériaux de luxe, marbre, bois, acier, avec le style décoratif ultra-design viennent théâtraliser cette maison unique en son genre. Un grand sous-sol permet d’accueillir plusieurs voitures et un bateau, avec un accès direct à la rivière.

Pendant une dizaine d’année, cette maison a été personnellement pensée par son propriétaire. Ce dernier, devenu vendeur, voulait allier vue unique sur l’Erdre, prestations luxueuses et accès privé à la rivière. L’acquéreur, a été séduit par le panorama exceptionnel et les volumes généreux. Cette acquisition représente l’accomplissement d’un rêve de longue date.

« Cette transaction prouve que BARNES se distingue par sa capacité à vendre des biens d’exception. Il nous conforte dans notre place de leader du marché haut de gamme en Loire-Atlantique, se félicite Etienne de GIBON, directeur associé de BARNES Nantes – Atlantique. Pour moi ce succès souligne également les capacités de notre équipe à accompagner acquéreurs et vendeurs dans des projets patrimoniaux de grande envergure. »

À lire aussi Immobilier Corse : Retour à la normale pour les acquéreurs et vendeurs

L’immobilier de prestige à Nantes, valeur refuge

Cette vente intervient dans un contexte immobilier nantais tendu et montre que l’immobilier de prestige fait figure de valeur refuge. En effet, après une décennie florissante, le marché immobilier nantais a marqué le pas, en 2023, tant sur les prix (-10 % en un an) que sur le volume de transactions (-20 % en un an). Au premier semestre 2024, les prix au mètre carré sont variés.

Dans le quartier Monselet, les maisons familiales restent stables à 5 000 € le m² et les hôtels particuliers à 7 000 € le m². Dans l’hypercentre de Nantes, les appartements contemporains atteignent 6 000 € le m², en hausse de 2 % et les biens à caractère exceptionnel montent à 7 500 € le m², en hausse de 2 % également. Les appartements haussmanniens ont connu une baisse significative, à environ 3 500 € le m², en baisse de 10 %.

Vente exceptionnelle en off market à La Baule

BARNES Baie de La Baule a trouvé les nouveaux propriétaires de ce bien d’exception grâce à une commercialisation en « off market », c’est-à-dire une vente confidentielle.

Idéalement située dans le quartier des Grands Hôtels à La Baule, entre le marché, la plage et l’Hôtel Royal, cette superbe villa bauloise de plus de 300 m² habitables, édifiée en 1925, fait partie des trésors cachés de la Baie. Entièrement rénovée en 2022 dans les règles de l’art, cette villa historique a séduit ses nouveaux propriétaires pour son charme d’antan et son confort moderne.

Une superbe verrière d’époque en fer forgé, entièrement réhabilitée, ouvre sur un magnifique parc paysagé.

La grande terrasse exposée vers le sud est l’espace idéal pour profiter des journées ensoleillées.

Les deux salons de réception lumineux aux belles hauteurs sous-plafonds et aux murs en pierres apparentes créent une ambiance chaleureuse et élégante.

Les deux niveaux supérieurs abritent cinq belles suites, permettant d’accueillir famille et amis.

« Cette transaction importante démontre une fois encore l’attractivité de La Baule qui s’impose comme une destination « art de vivre » incontournable de la côte Atlantique, observe Serge LE BERRE, directeur de BARNES Baie de La Baule . Avec cette très belle vente, BARNES Nantes – Atlantique conforte ainsi sa position de leader du marché immobilier de prestige dans la Baie de La Baule et son expertise dans la mise en valeur du patrimoine architectural baulois. »

Jusqu’à 22 000 euros le mètre carré plage Benoît à La Baule

Cette vente intervient dans un marché baulois toujours très dynamique où l’offre de biens est toujours inférieure à la demande.

Dans le quartier Benoît, les appartements exceptionnels face à la mer peuvent atteindre 22 000 € le m², en hausse de 5 %.

Dans le quartier des Oiseaux, les villas se vendent jusqu’à 13 000 € le m², en hausse de 8 %.

Un peu plus loin, à La Baule-les-Pins, les villas atteignent 7 000 € le m², en hausse de 2 %, et les biens exceptionnels 10 000 € le m², en hausse de 5 %.