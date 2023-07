Dans le contexte d’un ralentissement généralisé du marché immobilier français, les Pays de la Loire connaissent également une contraction des transactions, impactées par une augmentation continue des prix immobiliers. Zoom sur les données régionales de la dernière étude de Century 21 France, qui met en lumière les tendances du marché de l’ancien au premier semestre 2023.

Prudence des acquéreurs face à des prix en hausse sur un an

La hausse des prix de l’immobilier dans les Pays de la Loire a un impact significatif sur l’activité du marché.

Les prix affichent une augmentation de 3,1% pour les maisons et de 3,6% pour les appartements sur une période d’un an.

Cette hausse des prix a pour corollaire un ralentissement d’activité, plus marqué pour les appartements avec une baisse de 9,7% des transactions, tandis que les maisons enregistrent une diminution de 3,6%.

Cette tendance témoigne de la prudence des acheteurs face à des prix en hausse et à des conditions d’achat de plus en plus exigeantes.

Les ventes reculent surtout en Vendée

Dans la région des Pays de la Loire, c’est le département de la Vendée qui voit son activité se contracter le plus fortement, avec une baisse de 8,9% des transactions immobilières.

Cette situation peut s’expliquer par une hausse notable des prix sur une période d’un an, avec une augmentation de 5,4% dans ce département.

Les acheteurs se retrouvent ainsi confrontés à des biens immobiliers plus coûteux, ce qui peut limiter leur capacité à réaliser des transactions.

Baisse de la superficie moyenne des biens vendus

Outre le ralentissement des transactions, les surfaces des biens vendus dans les Pays de la Loire connaissent également une diminution significative.

Les maisons affichent une baisse de 5,7% de la superficie moyenne, tandis que les appartements enregistrent une diminution de 2,7%.

Cette évolution peut être liée à plusieurs facteurs, tels que les préférences changeantes des acheteurs, la recherche de biens plus compacts et plus abordables, ainsi que les contraintes budgétaires.

Maintenir un marché dynamique

Malgré ces tendances, il est important de souligner que les Pays de la Loire restent une région attractive sur le plan immobilier.

Les prix continuent d’augmenter, ce qui témoigne d’une demande soutenue et d’un marché dynamique.

Cependant, il devient essentiel pour les vendeurs de prendre en compte les attentes des acheteurs en ajustant les prix de manière raisonnable afin de maintenir une activité soutenue sur le marché immobilier de la région.

Les chiffres clés de l’immobilier en Pays de la Loire Maisons

Nombre de transactions : -3,6%

Prix moyen au mètre carré des maisons :2 797 € (+3,1% sur 12 mois)

Délais de vente : 66 jours (+10 jours sur 12 mois

Montant moyen d’une acquisition : 271 209 € (-2,6% sur 12 mois

Superficie moyenne du bien acheté : 102,3 m2 (-6,2 m2 soit -5,7%sur 12 mois

Appartements

Nombre de transactions : -9,7%

Prix moyen au mètre carré des maisons : 3 218 € (+3,6% sur 12 mois)

Délais de vente : 76 jours (+13 jours sur 12 mois)

Montant moyen d’une acquisition : 159 205 € (-2,1% sur 12 mois)

Superficie moyenne du bien acheté : 53,8 m2 (-1,5 m2 soit -2,7% sur 12 moi

Durée moyenne du crédit immobilier :

Source : Century 21 France– Bilan 1er semestre 2023