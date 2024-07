Immobilier Toulouse : Un marché attractif malgré des attentes de prix élevés

Hadrien de Belle, directeur de Barnes Toulouse dresse l’état des lieux du marché immobilier à Toulouse au premier semestre 2024.

Une clientèle de cadres, de chercheurs et d’ingénieurs

Grâce à son statut de capitale européenne de l’aéronautique et de l’aérospatiale, la présence de grands groupes pharmaceutiques et un secteur de l’agroalimentaire de pointe, la Ville rose attire de nombreux cadres, chercheurs et ingénieurs qui souhaitent loger leur famille dans le meilleur cadre de vie possible. Ainsi qu’une clientèle étrangère qui recherche des propriétés de campagne dans le Lauragais et Le Tarn.

Un marché bloqué, des prix orientés en baisse de 5% à 7%

Marché atypique, Toulouse compte peu d’acquéreurs mais ceux-ci ont un réel projet. En face d’eux, les vendeurs ont toujours des attentes de prix trop hautes pour le marché, qui se retrouve grippé. Par ailleurs, preuve que le secteur du crédit est toujours en berne, 4 sur 5 de nos ventes sont payées au comptant, ce qui n’est pas normal pour le marché toulousain.

