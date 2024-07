Immobilier : Mes chers parents je pars, vous n’aurez plus d’enfants ce soir…

Le syndrome du « nid vide » peut être un moment délicat pour de nombreux parents. Gens de Confiance, plateforme française de petites annonces entre particuliers, propose des solutions pour accompagner les familles à travers cette étape importante de la vie.

En offrant des services variés allant de la location de logements étudiants à l’achat de matériel de seconde main, Gens de Confiance aide les familles à gérer les défis liés au départ des enfants.

« Vis ma vie d’étudiant…Nous voulons transformer ce moment de changement en une opportunité de simplifier et d’enrichir le quotidien des familles. Éviter aux parents que la recherche d’un logement et toutes les questions matérielles liées à l’emménagement deviennent un parcours du combattant. », explique Bertille Marchal, porte-parole de Gens de Confiance.

Trouver un logement étudiant facilement

L’une des premières préoccupations des parents est de trouver un logement pour leurs enfants qui quittent le domicile familial. Gens de Confiance propose une multitude d’options pour la location longue durée, incluant chambres chez l’habitant, colocations et studios. Les membres peuvent bénéficier du Pack « Locataire Prioritaire » pour accéder aux nouvelles annonces 72 heures avant leur mise en ligne publique.

« Nous savons à quel point il est crucial de trouver un logement sûr et adapté pour les étudiants. Le fait de ne pas trouver un logement adéquat est la cause première de l’arrêt ou au changement de cursus universitaire des étudiants. Chez Gens de Confiance, nous mettons tout en œuvre pour faciliter cette recherche et maintenir le niveau de sérénité au sein du cocon familial. », précise Bertille Marchal.

Se loger puis s’équiper à moindre coût avec de la « seconde main »

Une fois le logement trouvé, la question de l’équipement apparaît et de nombreux achats sont nécessaires pour vivre au quotidien dans un minimum de confort et d’espace. Gens de Confiance une fois de plus accompagne les besoins. Que ce soit pour des équipements de sport, des livres ou des meubles, les utilisateurs peuvent trouver des articles de seconde main à des prix attractifs.

« Favoriser la seconde main, c’est non seulement économique, mais aussi un geste pour l’environnement. Gens de Confiance offre une solution pratique et bienveillante pour tous les besoins des étudiants et plus largement à toutes les personnes qui souhaitent s’équiper en maîtrisant leur budget », ajoute Bertille Marchal.

Soutien scolaire personnalisé, opportunités de job étudiant

La nouvelle vie étudiante est souvent accompagnée de défis académiques. Gens de Confiance propose aussi une gamme de services de soutien scolaire, incluant des cours particuliers, de l’aide aux devoirs et du soutien en visio.

« Nous avons une communauté de membres diplômés de grandes écoles comme HEC, ENS, Sciences Po, qui sont prêts à aider les étudiants à réussir leurs études et à préparer leurs concours », indique Bertille Marchal.

Pour les étudiants souhaitant gagner un peu d’argent, il est tout à fait possible de proposer ses services en donnant des cours, en faisant du baby-sitting ou en trouvant un job étudiant. Là encore, la plateforme est une alternative facile à recherche d’un job dans lequel l’étudiant se reconnaîtra le mieux et pourra y consacrer le temps disponible.

« Encourager l’indépendance financière des jeunes est essentiel. Notre plateforme leur permet de trouver des opportunités adaptées à leurs compétences et à leur emploi du temps. », ajoute Bertille Marchal.

Une plateforme 100% au service des familles

Gens de Confiance se positionne comme l’allié des familles concernant le départ d’un ou plusieurs étudiants du foyer. Aider à gérer les changements importants de la vie et faire en sorte de limiter le renoncement au cursus universitaire rêver. Que ce soit pour louer la chambre d’un enfant parti, trouver un stage ou un premier emploi, Gens de Confiance offre des solutions pratiques et sécurisées pour chaque étape.

Avec près de 2 millions de membres, la plateforme continue d’évoluer pour répondre aux besoins de sa communauté en toute confiance. « Un des combats de Gens de Confiance est d’éviter d’avoir une génération de sacrifiés, d’étudiants qui renoncent à leur avenir faute de pouvoir trouver un logement, s’équiper et manger. » , conclut Bertille Marchal.