Immobilier : Checkmyguest fusionne avec le géant mondial OYO

Checkmyguest, spécialiste de la gestion locative de locaux commerciaux et d’appartements dédiés à la location de courte et moyenne durée, fusionne avec Oravel Stays Limited, qui exploite la société mondiale de technologie du voyage OYO.

Fondée en 2016 à Paris, Checkmyguest est le spécialiste des services de gestion de location à court et moyen terme, offrant des appartements et des villas haut de gamme, avec plus de 2 350 biens sous gestion, principalement à Paris. Elle est également présente dans 37 villes à travers le monde, y compris Cannes, Bordeaux, Saint-Tropez, Mykonos, Saint-Martin et Koh Samui. Les fondateurs de Checkmyguest, Julien Madar, Kevin Cohen et Joffrey Ichbia, continueront à être activement impliqués dans les opérations de l’entreprise.

Checkmyguest : déjà plus d’un million de voyageurs

Depuis sa création, Checkmyguest a accueilli plus d’un million de voyageurs tout en offrant aux propriétaires et aux investisseurs des rendements locatifs optimaux pour leurs biens. La plateforme technologique développée par l’entreprise gère l’intégralité des services, de la réservation et de la gestion des propriétés à la tarification dynamique et à la facturation automatisée, intégrant une suite unique de fonctionnalités numériques inégalées sur le marché.

OYO : un géant mondial

OYO est une entreprise mondiale de technologie du voyage basée en Inde, qui possède plus de 170 000 maisons et hôtels dans 35 pays, soutenue par des investisseurs de renom tels que Microsoft, Peak XV (anciennement Sequoia India), Softbank et Airbnb. OYO gère une activité de location de biens de taille considérable en Europe – OVH (OYO Vacation Homes), sous des marques établies dans les pays nordiques telles que DanCenter, Belvilla by OYO et Traum-Ferienwohnungen en Allemagne. Elle utilise son expertise technologique pour offrir des revenus de premier plan dans le secteur, un partenariat avec les principales agences de voyage en ligne mondiales et régionales (OTAs) pour offrir une visibilité pan-européenne et mondiale, ainsi que des services de maintenance et d’entretien des biens en location sur sa plateforme.

En France, OYO opère sous la marque Belvilla, qui possède plus de 10 000 maisons dans des destinations populaires telles que Val Thorens et Chamonix-Mont-Blanc entre autres. Fondée en 1980, Belvilla est l’une des principales plateformes de location de maisons de vacances en Europe, avec plus de 50 000 maisons de vacances dans plus de 20 pays, dont la France, les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.

« Le marché européen est d’une importance stratégique pour nous et ce développement nous aidera à renforcer davantage notre présence dans la région alors que nous cherchons à nous étendre dans les principales villes d’Europe avec nos nouveaux partenaires, déclare Ritesh Agarwal, fondateur d’OYO. S’associer à Checkmyguest et à sa direction est une opportunité incroyable pour nous de développer notre activité de maisons en Europe, où nous combinons leur portefeuille de propriétés haut de gamme avec l’expertise mondiale et la solide infrastructure technologique d’OYO. Nous sommes ravis d’accueillir les trois entreprises dans la famille OYO. Les fondateurs de Checkmyguest s’occuperont des développements de l’entreprise en Europe et resteront totalement impliqués et engagés dans l’activité. »

Un développement accéléré pour Checkmyguest

L’empreinte mondiale et la taille d’OYO permettront à Checkmyguest de se développer rapidement dans d’autres grandes villes des marchés développés. Toutes les parts sociales de Checkmyguest deviendront partie d’OYO dans cette transaction.

« S’associer à OYO est une opportunité extraordinaire pour nous. Nous croyons que notre expertise et nos ressources combinées créeront une valeur inégalée pour nos propriétaires et voyageurs, établiront de nouvelles normes dans le marché de l’hospitalité et favoriseront nos ambitions d’expansion et de réplication du modèle Checkmyguest dans d’autres destinations européennes« , précisent Julien Madar, Kevin Cohen et Joffrey Ichbia.

Les voyageurs pourront désormais réserver des maisons Checkmyguest directement via l’application et le site web Belvilla. En tant que seul opérateur avec une application bien fonctionnelle parmi les grandes sociétés de gestion locative (RMC), Belvilla permet aux utilisateurs de réserver leurs séjours de rêve en quelques clics tout en bénéficiant d’une réduction de 25% sur les réservations via l’application. Avec une note de 4,3 sur le Google Playstore en France et une note Trustpilot supérieure à celles des marques mondiales de BnB établies, Belvilla continue de démontrer son engagement envers la satisfaction client de premier ordre.

La clôture de la transaction reste soumise à la réalisation des conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires, et devrait avoir lieu au cours du second semestre 2024.