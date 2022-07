iad : Année record et 30% de croissance pour le géant de immobilier

Crédit immobilier : En juillet, les taux sont encore en hausse et beaucoup s'affichent à plus de 2 %

Par Ariane Artinian, le 13 juillet 2022

Le réseau de mandataires immobiliers iad affiche 30% de croissance sur l’exercice annuel clos au 30 juin 2022. Et pèse 6% de part de marché.

62 000 transactions immobilières iad en France, 6% de part de marché

Malgré un contexte incertain pour l’économie en général et l’immobilier en particulier, iad revendique un statut d’acteur de référence du marché avec 30% de croissance sur l’exercice annuel clos au 30 juin 2022 avec un chiffre d’affaire France de 500 millions d’euros contre 387 millions en 2021.

Le réseau de mandataires immobiliers compte désormais 18 200 conseillers dans le monde, dont 15 200 en France (+3 000 conseillers en un an) et affiche un chiffre d’affaires groupe de 526 M€ en 2022 (406 M€ en 2021).

Le groupe iad enregistre 66 200 transactions immobilières dont plus de 62 000 en France, ce qui correspond à une part de marché de 6%, record historique

Plus de 400 personnes travaillent désormais aux sièges des différentes filiales, à Lieusaint, Paris, Porto, Barcelone, Milan, Francfort et Mexico City.

« Nous sommes confiants dans notre modèle et sa solidité depuis 14 ans. Le potentiel de développement est gigantesque et le groupe est en bonne voie pour atteindre l’objectif de 10% de part de marché d’ici 3 à 4 ans en France. Par ailleurs, nous finalisons des opérations de croissance externe pour consolider la chaîne de valeur de l’immobilier et en faire bénéficier l’ensemble du réseau » déclare Clément Delpirou, Président du groupe.

Avec 96% de taux de satisfaction sur plus de 110 000 avis clients postés sur immodvisor, iad est présent dans toute la France et 80% des français ont un conseiller iad à moins de 4km de chez eux.

Devenir leader mondial de la transaction immobilière

Au-delà des frontières, la stratégie de déploiement international reste un enjeu fort et iad prépare le lancement de son modèle sur de nouveaux marchés après le Portugal, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et le Mexique.

« Notre ambition est claire : devenir le leader mondial de la transaction immobilière. Pour soutenir les entrepreneurs du réseau, les investissements technologiques sont au cœur de notre stratégie et l’iad studio, créé en février, est une structure dédiée à la recherche et la création des innovations d’après-demain en immobilier, pour faciliter les ventes ou offrir de puissants outils d’analyse du marché, reprend Clément Delpirou.

Avec plus de 15 000 conseillers en activité en France dont 58% de femmes, nous allons continuer d’offrir à tous l’opportunité de se reconvertir. 85% des conseillers ne viennent pas du monde de l’immobilier et sont accompagnés par le réseau grâce à un système éprouvé de formations dispensées par le siège, les pairs et le parrainage. Leur mise en activité se fait avec toutes les garanties et formations réglementaires pour leur permettre d’intervenir sur le marché dans les meilleures conditions” conclut Clément Delpirou.