Immobilier & RSE : Coldwell Banker Europa Realty s’engage pour le Pacte Mondial

Le réseau immobilier Coldwell Banker Europa Realty a vu sa candidature au Pacte Mondial acceptée par les représentants des Nations Unis.

Par cet engagement intrinsèquement lié aux valeurs de la marque depuis sa création en 1906, Coldwell Banker Europa Realty renforce le développement de sa démarche de responsabilité sociale et environnementale (RSE).

« En France, Coldwell Banker Europa Realty est le seul réseau d’immobilier de prestige et de luxe à s’engager résolument dans une démarche RSE. En décembre, le réseau, qui compte 46 agences en France, s’est doté d’une charte interne pour favoriser la lutte contre la corruption. En 2020, Coldwell Banker était le premier réseau immobilier à signer la Charte de la Diversité. Il est aussi l’un des premiers contributeurs à la fondation I Loge You. » précise Laurent Demeure, président & CEO de Coldwell Banker Europa Realty.

Le Pacte Mondial, qu’est-ce que c’est ?

Le Pacte Mondial des Nations Unies est une initiative internationale d’engagement volontaire en matière de développement durable, regroupant plus de 13 000 participants dans 170 pays. Près de 70 réseaux locaux dans le monde assurent une relation de proximité avec les membres et une mobilisation nationale.

Le Pacte Mondial est également la base pour toute organisation qui souhaite soutenir les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), adoptés en septembre 2015 par l’ONU.

Les 17 Objectifs de Développement Durable ont été adoptés en septembre 2015 par 193 pays aux Nations Unies, à la suite des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ils constituent un plan d’action pour la paix, l’humanité, la planète et la prospérité, nécessitant la mise en œuvre de partenariats multi-acteurs. Leur objectif est de transformer nos sociétés en éradiquant la pauvreté et en assurant une transition juste vers un développement durable d’ici à 2030.

Pourquoi s’engager ?

Le Pacte Mondial propose un cadre d’engagement simple, universel et volontaire. Il s’articule autour de dix principes relatifs au respect des Droits Humains, aux normes internationales du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption.

Coldwell Banker Europa Realty a un rôle essentiel à jouer dans la construction d’une économie plus stable, inclusive et durable. Nos parties prenantes (affiliés, salariés, clients, consultants, fournisseurs) sont de plus en plus soucieuses quant à leur exemplarité et nous les invitons à faire preuve de responsabilité sur les domaines clés du Pacte Mondial, dans leurs stratégies et leurs opérations.

En rejoignant le Pacte Mondial, Coldwell Banker Europa Realty pourra ainsi contribuer au cadre d’engagement universel de l’ONU, internationalement reconnu. Ainsi il pourra soutenir ses objectifs tout en profitant d’un réseau stimulant.

En rejoignant le Pacte Mondial, Coldwell Banker Europa Realty s’engage à intégrer durablement les Dix Principes du Global Compact des Nations Unies au sein de sa stratégie et de ses opérations, à publier régulièrement un rapport (COP ou COE). Le but était de communiquer publiquement nos progrès réalisés et à agir pour soutenir les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.