Immobilier Marais : « Les acheteurs ont la main prennent leur temps et n’hésitent pas à négocier »

Eugenio Gasperini, directeur chez Vaneau Marais, fait le bilan du 2ème trimestre de l’immobilier haut de gamme à Paris, précisément dans le Marais.

Les acheteurs en position de force

Le marché immobilier du Marais s’est globalement tendu ces derniers mois, bien qu’il présente encore des opportunités à saisir. Les acquéreurs ont la main, ils ont plus de choix et donc de possibilités pour négocier, ce qui rend le consensus plus difficile à trouver avec les vendeurs.

Nous nous attendons à un nouvel ajustement du marché dans les prochains mois, à partir de la rentrée scolaire de septembre, avec une vague de nouveaux biens à la vente suite aux différents reports de projets à cause des Jeux Olympiques.

Des 12 500 € à 13 500 €

Le prix moyen du 3ème arrondissement se situe à 12 500 €/m², tandis qu’il atteint les 13 500 €/m² dans le 4ème. Nous observons sur le premier semestre 2024 une baisse des prix de l’ordre de 5 à 7%, concentrée majoritairement sur les biens avec défauts.

Les secteurs les plus demandés se trouvent autour de la place des Vosges et de la Rue de Bretagne.

Des projets en suspens

Les acquéreurs sont plus hésitants, ils n’hésitent pas à comparer les différentes offres, prennent davantage leur temps, ce qui rend les négociations plus longues et complexes. Ils font parfois des offres très agressives et peinent à accepter les refus des vendeurs, en ayant la conviction d’être sur un marché fortement baissier.

De plus, une tendance qui avait débuté il y a plusieurs mois et qui revient avec insistance, les acheteurs recherchent en général des appartements en bon état, déjà rénovés, car ils ont un sentiment de peur à l’égard des travaux en raison des longs délais et de l’augmentation des coûts des matériaux.

Les propriétaires quant à eux éprouvent toujours des difficultés à intégrer les défauts de leur bien dans le prix de vente, ce qui retarde certains projets.