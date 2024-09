Immobilier Grenoble : OGIC réalisera un second immeuble en terre crue

C’est au cœur de la Presqu’île de Grenoble, dans le quartier Durand-Savoyat, qu’OGIC réalisera son deuxième bâtiment en bois et pisé.

Pour ce secteur, la ville de Grenoble et la SEM Innovia cherchaient un projet pensé dans une approche low-tech, recourant majoritairement à des matières bio et géo-sourcées, exemplaire en termes d’impact carbone, de qualité d’usage, de confort hygrothermique et de performance environnementale et de santé. En 2022, après consultation, la ville et la SEM retiennent le projet d’OGIC et 2P Architectes & Associés : une résidence à taille humaine en pisé et bois proposant 20 logements et un socle actif dédié à l’économie sociale et solidaire.

« Frugalité, sourcing local, architecture évolutive, notre projet « Ikone » s’inscrit dans la démarche volontariste qui est la nôtre depuis 2019 pour réduire l’impact environnemental de nos projets », précise Matthieu Tovenatti, Directeur régional AURA d’OGIC.

Une conception vertueuse et évolutive

Ikone est un bâtiment exemplaire en termes de frugalité et de performance énergétique : en forme de L dans sa lecture verticale, le bâtiment s’élèvera en R+5 d’un côté, avec une façade à ossature et parement bois, et en R+2 en pisé porteur, de l’autre côté.

L’usage de la terre crue, matériau biosourcé, bas-carbone et recyclable, offrira au bâtiment une inertie thermique très importante. Chaque appartement bénéficie d’une double orientation avec un espace extérieur, favorisant ainsi la lumière naturelle. L’accent est mis sur le bien-être des occupants, notamment par la qualité de l’air intérieur, et le confort acoustique. La performance énergétique du bâtiment est optimisée grâce à la géothermie et l’hygrothermie, garantissant un confort constant et optimal en toute saison.

Pour s’assurer que le bâtiment reste adapté aux besoins futurs, il s’inscrit dans les principes de l’architecture évolutive : la configuration des logements est modulable, avec des appartements conçus pour être divisibles ou réunis, notamment grâce à une structure sans porteur au milieu du bâtiment pour faciliter les réagencements. Il en va de même pour le socle actif qui pourra s’adapter aux futurs besoins des commerces.

Grâce à cette approche, Ikone s’inscrit dans une démarche carbone et énergétique plus ambitieuse que le seuil actuel de la RE2020, l’équivalent du niveau E2/C2 de l’ex-label E+/C- et le référentiel bâtiment biosourcé niveau 3. Il vise également l’obtention du label INTAIRIEUR d’@IMMOLAB – Label INTAIRIEUR.

Un projet conçu à l’échelle du territoire

Le projet s’inscrit dans des modes constructifs historiquement utilisés dans la région et privilégie les matériaux présents sur le territoire : des matériaux bio et géo-sourcés provenant de filières locales iséroises. La terre crue pour le pisé proviendra d’un rayon de 40 km, le bois de chartreuse ainsi que les isolants naturels et locaux seront privilégiés. Le projet prévoit des boucles de réemploi 100% locales, avec des partenariats locaux pour le sourcing de matériaux. Les revêtements des parties communes, les faux-plafonds, les dalles sur plots et les équipements WC seront issus de surplus ou de démolition.

