Immobilier : Le secteur connaît l’une des plus hautes évolutions salariales

La filière immobilier et construction connaît l’une des augmentations les plus importantes de salaire du Baromètre Expectra. La profession de diagnostiqueur immobilier, métier dont les compétences sont très recherchées, profite d’une excellente progression : +8,7%.

En 2024, le marché du travail des cadres en France continue de bien se porter puisque cette catégorie bénéficie d’une situation de plein-emploi relativement stable. Pour autant, cette dynamique est ralentie par une conjoncture économique et une croissance moins favorables. Manquant de visibilité, les entreprises restent prudentes dans leurs recrutements et, bien que les salaires progressent, notamment pour pallier la pénurie de candidats et l’inflation toujours présente, les augmentations restent modérées.

Interrogés pour la 22ème édition du baromètre Expectra (groupe Randstad) des salaires cadres sur leur satisfaction salariale, 7 cadres sur 10 s’estiment satisfaits, soit +4 points par rapport à 2023. Au-delà de la rémunération, les cadres, tous âges confondus, expriment plus que jamais leur besoin d’équilibrer leurs vies professionnelle et personnelle. Au sein de l’espace de travail, les lignes bougent. L’âge de départ à la retraite recule, les salariés restent plus longtemps en poste, ce qui favorise une plus grande diversité générationnelle sur le lieu de travail. Loin d’être un problème, cette cohabitation apporte de nombreux avantages aux collaborateurs et bénéficie également à l’entreprise.

Evolution des salaires par spécialité en 2024

Cette année, les évolutions salariales connaissent une progression substantielle avec des variations propres à chacun des secteurs analysés.

La filière des life sciences (santé, pharmacie, biotechnologie et chimie) est celle qui connaît l’augmentation de salaire la plus élevée cette année, avec +4,5% en moyenne. Le secteur tire avantage de la demande soutenue qui a afflué post pandémie, ainsi que du Plan Innovation Santé 2030 qui promet de booster les projets et donc les recrutements. Les entreprises de la healthtech notamment (biotechs, medtechs et e-santé), recherchent activement des profils scientifiques de cadres évoluant dans la pharmacovigilance, la toxicologie et les affaires réglementaires.

Le contexte géopolitique et économique incertain qui marque le secteur de la supply (logistique, supply chain et transport) pousse les entreprises à faire preuve de prudence dans le recrutement. Les employeurs préfèrent se tourner vers leurs ressources internes plutôt que d’embaucher de nouveaux profils. Quant aux salaires dans le secteur, ils progressent doucement mais sûrement depuis 5 ans pour dépasser la moyenne nationale de +3,7% et atteindre +4% de progression au global en 2024.

En 2024, les carnets de commandes des constructeurs et sous-traitants du secteur aéronautique sont pleins et les besoins en main-d’œuvre sont importants. En 2023, le secteur a enregistré près de 28 000 embauches. Pour attirer les perles rares et se démarquer de la concurrence, les entreprises doivent raccourcir les processus de recrutement et proposer des missions originales et de qualité. Elles pourront également jouer sur la rémunération, dans la mesure où l’évolution salariale cette année reste timide : +2,9% au global contre 3,7% au niveau national.

Avec une progression des salaires de seulement +2,2%, la filière office est celle qui affiche la plus faible évolution du panel. En effet, les métiers de l’assistanat sont touchés de plein fouet par le phénomène de digitalisation des missions à faible valeur ajoutée. L’occasion pour les entreprises de transformer ces postes pour donner un rôle plus stratégique aux collaborateurs.

Top 10 des métiers en progression en 2024

Le salaire médian divise la population en deux parts égales : une moitié gagne plus, l’autre gagne moins

Avec une progression de +10,8%, le métier d’expert-comptable tire la spécialité et occupe la première marche du podium. Alors même qu’ils jouent un rôle indispensable dans l’écosystème administratif et fiscal des sociétés, ces profils ultra qualifiés viennent à manquer. Pour enrayer cette pénurie, plus de 30 000 recrutements sont prévus dans la branche à l’horizon 20255. Boostée par sa rareté, la profession d’expert-comptable fait partie des métiers les mieux rémunérés du secteur de la finance, avec un salaire médian de 55 110 €.

En seconde position, on trouve la cyber sécurité, devenue une priorité pour toutes les entreprises. En pleine expansion, le secteur recrute massivement des profils de consultants en cyber sécurité munis d’une expérience significative. Le métier enregistre donc une belle évolution de +9%, pour un salaire médian à 48 720 €.

La troisième meilleure progression revient au métier de diagnostiqueur immobilier dont les compétences en termes de décarbonation sont très recherchées. La profession tire son épingle du jeu avec une avancée de +8,7% pour un salaire médian de 30 690 €.

Découpage régional : l’Est de la France se démarque

Le classement 2024 des évolutions salariales au niveau régional se caractérise par de fortes disparités. Les régions de l’Est de la France s’en tirent bien mieux que celles de l’Ouest.

Avec une progression de +6,2%, la région Nord-Est prend la tête du classement. La plus forte évolution salariale de la région revient à l’ingénieur en travaux publics, à +9,7%, pour un salaire médian de 42 220 €. Élue région la plus dynamique en 2023, la région PACA enregistre une évolution de +5,6%. Cette progression s’appuie notamment sur le secteur du commerce et du marketing : le chef de produit marketing voit sa rémunération progresser de +10,6% pour un revenu médian de 36 940 €.

En région Auvergne-Rhône-Alpes, la progression de +4,8% découle d’une augmentation salariale généralisée (secteurs de l’immobilier et de la construction, technologie, finance, supply, etc). Le Nord-Ouest ralentit en 2024, avec une augmentation de +2,5%, passant en dessous de la moyenne nationale de 3,7%. Toujours en bonne forme, l’Ile-de-France atteint les +4,3% d’évolution sur les salaires. Le Nord, quant à lui, arrive à l’avant-dernière place du classement avec +1,3% en moyenne sur les salaires. Enfin, la région Sud-Ouest occupe la dernière place du panel, avec une progression presque atone de +1,2%.

A retenir

Dans une dynamique proche de celle de 2023, le salaire des cadres progresse de +4% en 2024 (contre +4,1% en 2023)

L’analyse globale des salaires des cadres et des ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) indique une évolution de +3,7% en un an, soit une hausse de +14,6% en 5 ans

Le salaire médian des cadres s’établit à 52 720 euros en 2024

Le Nord-Est bénéficie de la plus forte dynamique, avec une progression moyenne de 6,2%

91% des salariés français voient les seniors comme un atout indispensable pour l’entreprise et 86% pensent la même chose des jeunes salariés

Selon 3 cadres sur 10, aucune mesure n’a été prise au sein de leur entreprise pour aller dans le sens de l’intergénérationnel.

Etude Expectra (groupe Randstad)

