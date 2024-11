Immobilier : Pour sa 12e édition, le RENT a attiré plus de 12 000 professionnels

Le Salon RENT, rendez-vous de l’innovation immobilière, a atteint de nouveaux sommets pour sa 12ᵉ édition, les 6 et 7 novembre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles.

Sous la direction de Stéphane Scarella et de son équipe, l’événement a attiré plus de 12 000 professionnels qui ont fait le déplacement de toutes les régions de France, pour y découvrir les dernières avancées technologiques et sociétales de la PropTech. Malgré un climat économique incertain, c’est une industrie immobilière optimiste, résiliente et généreuse qui s’est déplacée et qui a contribué à la réussite de cet événement emblématique. Retour sur 48h cadencées, au rythme de conférences exclusives, d’ateliers riches en praticité, de plateaux médias d’envergure et d’un parterre d’exposants et d’intervenants de haut vol.

« Malgré un climat incertain pour l’industrie immobilière, la résilience, la solidarité et l’envie étaient plus que jamais le leitmotiv de cette 12ᵉ édition. Dès l’ouverture, nous avons ressenti une énergie incroyable. Les professionnels, loin de se laisser décourager par la crise, sont venus en nombre pour échanger, trouver des solutions et explorer les perspectives d’un secteur en pleine transformation, porté par une nouvelle alliée, l’intelligence artificielle », se réjouit Stéphane Scarella, directeur du Salon RENT.

L’Intelligence Artificielle, thème majeur et fil rouge de la 12ème édition de RENT 2024

Cette année, l’intelligence artificielle (IA) a été omniprésente. Des présentations aux démonstrations, chaque stand témoignait de l’évolution rapide de cette technologie dans les métiers de l’immobilier.

« L’IA est un outil d’une puissance incroyable, capable de transformer la relation client et d’optimiser les processus. Mais pour maximiser son potentiel, nous devons préserver l’intelligence émotionnelle pour préserver la dimension humaine dans un secteur basé avant tout sur la confiance», souligne Stéphane Scarella.

Et il ajoute, « l’avenir de la relation client est dans l’équilibre entre l’humain et l’IA. » soulignant que cette alliance permet aux professionnels de libérer du temps pour des interactions plus qualitatives.

Photos : Cyr-Emmeric Bidard

Les lauréats 2024 : l’IA et l’innovation au service de l’immobilier durable

Cette année encore, des startups et des acteurs du logement ont été récompensés pour leur contribution à la transformation et à l’activité du secteur immobilier en combinant Intelligence artificielle, innovation, durabilité et engagement.

MAKE.PLAN, lauréat du Concours ORPI, a été salué pour sa capacité à générer des plans en 2D et 3D en moins de dix minutes via un smartphone. Cette solution simplifie le travail des professionnels de l’immobilier et du bâtiment en offrant des rendus précis et rapides, tout en augmentant la qualité des services.

Enercool, qui a remporté le prix de l’Impact Sociétal et Environnemental (PISE) décerné par Procivis, se distingue par son innovation écologique. Leur revêtement réfléchissant permet de maintenir les bâtiments au frais et de réduire la dépendance à la climatisation. François Rangdé, cofondateur d’Enercool, a exprimé sa gratitude en ces termes : « Cette peinture anti-chaleur est un pas vers une transition verte. Nous sommes heureux de voir notre engagement environnemental reconnu. »

Leedpulse, distinguée par le Trophée SNPI, une solution automatisée qui qualifie et suit les prospects par SMS, transformant ainsi les contacts en rendez-vous qualifiés sans intervention manuelle.

Les « Proptech Sweet Awards » organisé par MySweetImmo avec 4 prix décernés

Sweet Ladies Award 2024 : Laura Spohr, directrice générale de Conseiller Influent qui forme les conseillers immobiliers aux réseaux sociaux.

Prix spécial du Jury 2024 : Delphine Rouxel, présidente de Nestenn réseau de 430 agences immobilières

Pépite Sweet Award 2024 : Frédéric Kopp, cofondateur de Béa, première plateforme dédiée à l’échange immobilier.

Proptech Very Sweet Award 2024 : Agathe Machavoine, cofondatrice d’Ublo, une solution SaaS qui facilite la gestion locative pour les bailleurs sociaux et privés.

Les lauréats récompensés sur RENT sont le symbole d’une avancée technologique indispensable à l’industrie immobilière de demain, saluée par la visite de Valérie Létard, actuelle ministre du Logement et de la Rénovation urbaine, également chargée de la politique de la Ville. Dans sa déambulation sur le salon RENT, la ministre a pris le temps d’échanger avec tous les acteurs présents et plus particulièrement avec des startups exposantes comme Leedpulse, Argile, Hello Watt ou Kelvin. Elle s’est aussi entretenue avec les principaux représentants de la transaction immobilière, les mandataires et les agences immobilières (franchisées et indépendantes).

RENT 2024, une édition engagée et solidaire avec la naissance du label « PropTech Solidaire »

Le 5 novembre, la veille de l’ouverture officielle, un nouveau chapitre s’est ouvert pour l’industrie avec le lancement lors d’une soirée de gala, de la PropTech Solidaire, un label inédit dédié à la solidarité. Ce sont plus de 65 000 € de dons qui ont été récoltés pour soutenir deux associations qui oeuvrent pour l’accès au logement : la fondation I Loge You et Les Agents immobiliers ont du cœur. Stéphane Scarella, qui a initié cet événement en collaboration avec Vincent Bordenave, le Directeur marketing du pôle immobilier de Septeo partage son enthousiasme : « Ce gala est une première étape vers une mobilisation plus large de la filière pour des causes sociétales. Voir notre secteur s’unir pour soutenir l’inclusion et l’accès au logement est une immense satisfaction. »

La ministre Valérie Létard a salué l’initiative et invité l’industrie immobilière à poursuivre, « le logement est un pilier de l’inclusion sociale. Je salue cette première initiative de la PropTech Solidaire, qui incarne un engagement fort et nécessaire pour un immobilier plus responsable. »

Le mot de la fin par Stéphane Scarella…

« Je suis convaincu qu’en conjuguant progrès technologique et responsabilité sociétale, nous pourrons construire un immobilier durable et inclusif, en phase avec les attentes de demain. Rendez-vous en 2025 les 5 et 6 novembre, avec la promesse d’aller encore plus loin dans l’innovation, l’engagement collectif et l’impact positif. »

