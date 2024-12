Immobilier : Le Nord de l’Europe voit ses prix chuter tandis que les prix explosent dans le Sud 

Si, à Paris, le marché immobilier ne se porte pas bien, il n’en est pas de même pour toutes les capitales européennes. Meilleurs Agents a fait le point sur les tendances du marché immobilier européen : alors que les capitales du Nord voient leurs prix chuter en raison de la hausse des taux d’intérêt, le Sud de l’Europe connaît une dynamique inverse avec des hausses significatives.

Des hausses spectaculaires dans le Sud de l’Europe

Entre octobre 2023 et octobre 2024, Madrid et Lisbonne ont enregistré des augmentations respectives de +15% et +8% des prix immobiliers, plaçant le prix au m² a respectivement 4830€ et 4152€. En revanche, Paris a subi une baisse de -2,9% (9 282€/m² en moyenne), tandis que Luxembourg (8 291€/m² en moyenne) et Londres (8 582€/m² en moyenne) ont connu des chutes encore plus marquées de -4,5%.

L’attrait des capitales espagnoles et portugaises

Les capitales espagnoles et portugaises continuent d’attirer les investisseurs grâce à des prix plus abordables et une économie stable. Alexandra Verlhiac, économiste chez MeilleursAgents, explique : « Les investisseurs ont confiance en l’économie espagnole, ce qui se conjugue avec des prix beaucoup plus bas qu’en Europe du Nord. »

L’impact des visas dorés et des logements touristiques

Les « visas dorés » ont joué un rôle crucial dans l’augmentation des prix, notamment en Espagne et au Portugal. Ces programmes permettaient aux investisseurs non européens d’obtenir un titre de séjour en échange d’un investissement immobilier de 500 000 euros minimum. Bien que ces programmes aient été récemment suspendus, leur impact se fait encore sentir.

De plus, la prolifération des logements touristiques a contribué à la hausse des prix, avec une augmentation de +41 % du nombre de ces logements à Madrid en sept ans. Lisbonne, quant à elle, a vu ses prix immobiliers augmenter de +80% en dix ans( source étude de la banque du Portugal), rendant l’accès au logement difficile pour la population locale.

Stabilité à Rome, Bruxelles et Berlin

Contrairement aux tendances observées dans le Sud, Rome, Bruxelles et Berlin affichent une stabilité remarquable des prix immobiliers. Rome, en particulier, bénéficie de prix parmi les plus bas des capitales européennes (3061 €/m², soit 3 fois moins qu’à Paris), en raison d’une activité économique concentrée principalement à Milan et d’un fort attrait touristique.

