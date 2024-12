Congrès de la FNAIM : Trois anciens ministres du Logement unanimes pour une nouvelle loi de défiscalisation

Trois anciens ministres du Logement, Pierre Méhaignerie, Gilles de Robien et Cécile Duflot, conviés au congrès de la FNAIM, ont rappelé le 9 décembre l’urgente « nécessité » de soutenir le secteur du logement et de travailler sur une nouvelle loi de défiscalisation dans l’immobilier neuf.

Dans ce contexte politique incertain et économique marqué en 2024 par une stabilisation du nombre de ventes de logements anciens, la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) a fait le choix cette année pour son 77e congrès à Paris de réunir trois anciens ministres du Logement, Pierre Méhaignerie, de 1986 à 1988, Gilles de Robien, de 2002 à 2004, et Cécile Duflot, de 2012 à 2014. Ces trois anciens ministres ont le point commun d’avoir porté un dispositif de défiscalisation lié à l’investissement locatif sous forme de réduction ou déduction fiscale pendant quarante ans.

Au moment où le « Pinel » créé en 2014 vit ses dernières heures jusqu’au plus tard 31 décembre 2024 et alors que la censure du gouvernement a enterré le Projet de loi de finances (PLF) pour 2025 qui comportait des mesures phares pour le logement, à commencer par l’élargissement du prêt à taux zéro (PTZ), « les investisseurs locatifs vont devoir revoir leurs plans sans que l’État ne trouve de substitutions ou de nouvelles propositions pour accompagner les acquéreurs », s’alarme Loïc Cantin, président de la FNAIM. « Finalement, nous n’avons pas trouvé le trait d’union avec la classe politique pour savoir comment donner une nouvelle orientation de la politique du logement de demain », estime-t-il.

« Il faut faire plier Bercy ! Car, selon lui, un avantage fiscal est une dépense»

Gilles de Robien reste convaincu que la ministre du Logement démissionnaire Valérie Létard s’impose pour poursuivre la mission. « Et si j’ai un vœu à lui formuler ? Il faut faire plier Bercy car le ministère ne voit qu’une chose : un avantage fiscal est une dépense et que l’on ne veut pas voir la recette qu’il peut y avoir en face. Le logement, qu’il soit de l’acquisition, des travaux, de la construction nouvelle génère des recettes pour l’État mais aussi pour les collectivités locales. »

À son tour, Pierre Méhaignerie estime « qu’il faut revenir à une politique dynamique du logement pour les familles, les entreprises et pour le bien du vivre ensemble. Et c’est possible ».

Cécile Duflot, actuelle directrice générale d’Oxfam France et ancienne ministre du Logement et auteur de la loi Alur, a été plusieurs fois sifflée par les congressistes de la FNAIM dans la salle au sujet de la fiscalité. « Si le discours de la FNAIM est de dire qu’il faut baisser, baisser et baisser encore la fiscalité sur l’immobilier locatif quel que soit les loyers, cela ne peut pas marcher, déclare-t-elle. Et si on laisse les logements locatifs rachetés par de moins en moins de ménages qui possèdent de plus en plus de biens, on aboutit à une situation de blocage ! »

Enfin, Gilles De Robien réclame « moins de discours idéologiques au profit de mesures concrètes et précises qui vont forcément avoir un effet de levier sur le logement le plus rapidement possible. »

Un marché de rattrapage en 2024 avant un redémarrage des valeurs Après des mois de difficultés, les professionnels de l’immobilier ressentent un frémissement, mais cette tendance est encore de se confirmer. Le logement neuf et l’investissement locatif sont toujours en difficulté. Quant au logement ancien, son nombre de ventes tend à se stabiliser après trois ans de baisse d’après la dernière note de conjoncture de la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM). Au total, sur tout le territoire, 780 000 ventes de biens de ce type ont été réalisés entre août 2023 et août 2024, soit 18 % de moins que l’année précédente. Loïc Cantin souligne que cette tendance ralentit significativement depuis mai dernier et évoque lui un « plateau bas » de 750 000 ventes. « C’est un marché de rattrapage avant un redémarrage des valeurs sur des transactions passées qui n’ont pas pu se faire, explique-t-il. En revanche, nous ne croyons pas au redémarrage des prix.»

