Gouvernement Bayrou : La FNAIM déplore la nomination de Valérie LETARD comme ministre déléguée au Logement

« Cette décision constitue un mauvais signal à l’égard du secteur et des problématiques du logement, dans un contexte où la crise du logement exige des réponses fortes, ambitieuses et immédiates. Le logement est un besoin vital et le premier poste de dépenses des Français : il méritait un ministre de plein exercice » regrette Loïc CANTIN, Président de la FNAIM.

La FNAIM salue également la nomination de François REBSAMEN à la tête d’un ministère de l’Aménagement des territoires, en espérant qu’une fibre immobilière s’ajoute à son engagement en faveur du développement territorial et de la modernisation des infrastructures urbaines

Ministre délégué ? Un pas en avant, deux pas en arrière

Depuis septembre, la Fédération nationale de l’immobilier a eu l’opportunité d’engager des relations de travail constructives avec Madame la Ministre, dans un esprit d’écoute et de recherche de solutions concrètes. Les premiers rendez-vous et échanges ont permis d’avancer sur les grands chantiers de l’accession à la propriété et de la redynamisation du secteur locatif. Toutefois, cette nomination apparaît comme « un pas en avant et deux pas en arrière » face aux attentes d’un secteur en crise, où la mobilisation pleine et entière d’un ministère de plein exercice est plus que jamais nécessaire.

« Nous souhaitons à Madame LETARD beaucoup de succès dans cette mission exigeante et réaffirmons notre disponibilité à travailler à ses côtés pour défendre les intérêts du secteur et apporter des solutions adaptées aux Français. Malgré ce signal contradictoire, la FNAIM reste combative et déterminée à porter des propositions concrètes pour répondre à l’urgence de la crise du logement » ajoute Loïc Cantin.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements