Immobilier Le Touquet : Plus de 100% de hausse de prix depuis l’élection d’Emmanuel Macron

La théorie de la poule et l’œuf se déclinerait-elle aussi en immobilier ? On a coutume de dire que c’est parce qu’un endroit est cher qu’il attire les célébrités, mais…et si c’était plutôt l’inverse ? Prenons l’exemple d’une petite station balnéaire, chic, cosy et discrète, dont les prix se sont enflammés avec l’élection d’Emmanuel Macron. On y trouve, aujourd’hui, des maisons et des appartements à plus de 10 000 €/m² !

Non il ne s’agit pas de Deauville ou de La Baule – dont les prix sont d’ailleurs moindres- mais d’une commune du Nord de la France située sur la Côte d’Opale au cœur du Marquenterre : Le Touquet.

Une station très prisée dans les années 30

Certes, Le Touquet n’est pas n’importe quelle station de bord de mer. Créée au XIXème siècle par un notaire parisien, elle fut réellement développée par un aristocrate anglais au début du XXème siècle. Il n’était pas rare, dans les années 30, d’y croiser les célébrités du théâtre et du cinéma, la haute société parisienne et, bien sûr, l’aristocratie anglaise.

Même si elle a su conserver son charme d’antan, rien ne prédisposait cette commune située en bordure de Manche à quelques encablures de Boulogne-sur-Mer à afficher aujourd’hui des prix plus élevés que La Baule et Deauville. À l’appétence post-covid pour la verdure et l’espace s’est ajoutée la présence du couple présidentiel en villégiature.

4 500 €/m2 en 2017 contre 10 000 € /m2 en 2024

« Elle a donné un véritable coup de projecteur sur la station, explique Grégory Beurrier, président d’EXPERTIMO. Dans les faits, une maison du Touquet valait en moyenne 4 500 €/m2 au moment où Emmanuel Macron est élu président en 2017, contre 10 000 € /m2 en 2024 soit plus de 100% de hausse. Alors que des maisons de La Baule et Deauville, qui étaient sur des prix au mètre carré similaires avant la présidence de M. Macron, sont aujourd’hui 40% en deçà des prix du Touquet ».

« Entre 2000 et 2017, le marché touquettois a vu ses prix stagner autour de 4 500 €/m², soit 1 000 €/m² de plus que les communes voisines d’Hardelot et Wimereux. Entre 2017 et 2022, lors du premier quinquennat, le marché touquettois a atteint 6 377€/m² en moyenne. Le deuxième quinquennat, depuis 2022, a fait flamber les prix : 8 250 €/m² et jusqu’à plus de 10 000 /m² pour une maison dans le quartier du Président. Pendant ce temps-là, les prix d’Hardelot et Wimereux n’ont quasiment pas décollé et se sont stabilisés autour de 3 500 €/m². On ne retrouve pas un tel écart entre Saint-Tropez et les communes voisines », analyse Grégory Beurrier.

Il se murmure que Brigitte Macron chercherait à vendre la propriété familiale… pour en acheter une, moins exposée à la curiosité des badauds, toujours au Touquet. Un déménagement qui, à priori, sera sans incidence sur les prix de l’immobilier touquettois.

L’évolution des prix au m2 des maisons au Touquet, Deauville et La Baule

