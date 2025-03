Familles monoparentales : Le prêt SOFIAP subventionné, la solution de crédit immobilier ?

Acheter son logement et décrocher un prêt est un véritable défi pour les familles monoparentales. Taux d’intérêt plus faible, durée de remboursement flexible apport personnel réduit…, et si le prêt immobilier Sofiap subventionné par l’employeur était la solution ?

Les familles monoparentales sont aujourd’hui en forte augmentation dans de nombreux pays, notamment en France, où elles représentent environ un quart des foyers avec enfants. Dans une écrasante majorité des cas (près de 85 %), ces familles sont dirigées par des femmes.

Des défis économiques et un accès difficile au crédit immobilier

Les parents célibataires doivent faire face à une charge financière importante. En moyenne, ils disposent d’un revenu inférieur à celui des ménages biparentaux, car assument seuls les dépenses du foyer tout en étant parfois contraints de réduire leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants.

De plus, les frais liés au logement constituent souvent la principale source de dépenses. Entre le loyer, les charges et les coûts annexes (assurances, entretien, etc.), ces parents « solo » consacrent une grande partie de leur budget à leur habitation, ce qui les empêche d’épargner et d’envisager sereinement l’accession à la propriété.

L’un des obstacles majeurs qu’ils rencontrent est l’accès à la propriété, un élément clé pour assurer leur sécurité et celle de leurs enfants.

Une solution de crédit adaptée et utile

Le prêt immobilier Sofiap subventionné par l’employeur se présente comme une solution concrète pour aider les familles monoparentales à devenir propriétaires de leur logement. Ce dispositif financier vise à leur offrir des conditions avantageuses pour l’achat d’un logement, leur permettant ainsi de bâtir un avenir plus stable et autonome.

« Au cours de nos échanges avec les entreprises partenaires, nous avons pu identifier des situations de collaborateurs mal logés ou en situation financière précaire à la suite de ruptures familiales. Le prêt SOFIAP est un crédit immobilier, avec des conditions de financement avantageuses grâce à la prise en charge de tout ou partie des intérêts d’emprunt de l’entreprise employeur partenaire. Il est conçu pour offrir un gain de pouvoir d’achat. A travers les accords conclus avec nos entreprises partenaires, l’objectif est de permettre aux parents seuls avec enfants de devenir plus facilement propriétaires de leur logement », explique Frédérique Maufay Coutarel, Directrice de l’Expérience Client et de la Transformation chez SOFIAP.

Le prêt subventionné SOFIAP, en collaboration avec les employeurs partenaires, présente plusieurs atouts qui le rendent particulièrement adapté aux besoins des familles monoparentales.

Un taux d’intérêt réduit

Grâce à la subvention de l’employeur, le prêt bénéficie d’un taux bien inférieur à celui des crédits traditionnels.

Une durée de remboursement flexible

Les emprunteurs peuvent choisir une durée adaptée à leur situation financière, avec la possibilité d’étaler les mensualités pour ne pas alourdir leur budget.

Un apport personnel réduit

Contrairement aux prêts classiques qui exigent un apport initial conséquent, le prêt SOFIAP permet de financer une grande partie du bien.

Un accompagnement personnalisé

Des conseillers spécialisés aident les parents « solo » à monter leur dossier, à choisir un bien adapté à leur budget et à sécuriser leur projet immobilier.

Grâce à ces avantages, le prêt subventionné SOFIAP permet aux parents seuls d’envisager l’accession à la propriété sans crainte, en bénéficiant d’un cadre financier sécurisé et adapté à leur situation.

Un impact positif fort de l’accession à la propriété : sécurité, stabilité financière, constitution de patrimoine…

« L’accession à la propriété représente bien plus qu’un simple achat immobilier. Elle a des effets positifs concrets sur la vie des parents « solo » et de leurs enfants, favorisant leur stabilité et leur épanouissement», rappelle Frédérique Maufay Coutarel.

Devenir propriétaire permet de s’affranchir du marché locatif, souvent marqué par des loyers élevés et des contraintes strictes. Acheter un bien immobilier est un investissement à long terme qui permet d’avoir un toit au-dessus de la tête pour ses vieux jours et de constituer un patrimoine transmissible aux enfants. Accéder à la propriété est aussi une source de fierté et d’indépendance pour les familles monoparentales. Cela leur permet de bénéficier de meilleures conditions de vie et de se projeter plus sereinement dans l’avenir.

De nombreux parents solo salariés ayant bénéficié du prêt SOFIAP témoignent de son impact positif sur leur vie, comme Sophie et Fatima. « J’ai longtemps cru que l’achat d’un appartement était hors de ma portée. Grâce au prêt SOFIAP, j’ai pu acheter un logement sans apport et avec une mensualité adaptée à mon budget. Aujourd’hui, je me sens en sécurité et mes enfants ont un cadre stable», précise Sophie, 38 ans, séparée et mère de deux enfants.

De son côté, Fatima, 42 ans, divorcée et maman d’un adolescent ajoute : « Les banques me refusaient un crédit car mon revenu était jugé insuffisant. Avec le prêt subventionné SOFIAP, j’ai pu concrétiser mon projet et je ne suis plus dépendante du marché locatif. »

Quelques exemples de salariées accompagnées par SOFIAP et leur employeur

Madame A, 41 ans, divorcée, 3 enfants à charge. Elle perçoit une pension de 300€ par enfant. Sa situation professionnelle : elle travaille pour une IEG depuis 15 ans. Elle gagne 4 000€ par mois primes incluses. Elle paie jusqu’alors un loyer de 1 330 € par mois. Elle achète sa résidence principale à Antony, dans les Hauts-de-Seine (92) : un appartement de 87 m² au prix de 345 000 €. Elle dispose d’un apport de 89 000 €. Elle a bénéficié d’un prêt subventionné de 56 000 € sur 20 ans et d’un prêt complémentaire de 239 000 € sur 25 ans. La mensualité globale est de 1 470€. Le plan de financement global permet de minimiser l’endettement à 30% et donc de financer l’acquisition de cette cliente.

Madame C, 35 ans, séparée, 1 enfant à charge. Elle perçoit une pension alimentaire de 400€. Sa situation professionnelle : elle travaille pour une grande entreprise française depuis 7 ans, à Châtillon. Elle gagne 3 165€ par mois, primes incluses. Jusqu’alors locataire, elle payait un loyer de 831€ par mois. Elle achète sa résidence principale à Chelles, en Seine-et-Marne (77) : un appartement de 56 m² avec 2 chambres au prix de 210 000 €. Elle dispose d’un apport de 65 000 €. Elle a bénéficié d’un prêt subventionné avantage + de 40 000 €sur 10 ans à 2%, d’un prêt employeur à 0% de 22 000 € sur 7 ans et d’un prêt complémentaire de 106 000 € sur 25 ans. Sa mensualité globale est de 1 200 € (les 7 premières années, puis baisse ensuite). Le plan de financement optimisé grâce aux deux prêts subventionnés permet d’avoir un endettement inférieur à 35% et donc de financer l’acquisition de la cliente.

« Arriver à se loger aujourd’hui est compliqué pour nombre de Français (marché tendu, prix élevés, crédits difficiles à obtenir…), et plus encore pour les familles monoparentales. Ces dernières, souvent confrontées à des obstacles dans leur quête d’autonomie, doivent pouvoir bénéficier de solutions adaptées pour améliorer leur quotidien. L’autonomie financière des parents célibataires ne doit plus être un privilège, mais une réalité accessible à toutes », précise Frédérique Maufay Coutarel.

Jusqu’au 30 juin, le prêt complémentaire SOFIAP à une une tarification préférentielle

Et elle ajoute : « Pour soutenir les femmes en situation de familles monoparentales particulièrement touchées par cette problématique, SOFIAP propose du 8 mars au 30 juin 2025 une tarification préférentielle sur son prêt complémentaire pour accompagner le prêt subventionné par l’employeur et l’ensemble des femmes concernées par l’autonomisation financière. »

