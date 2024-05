Crédit immobilier : Tapis rouge pour les emprunteurs

Les ponts de mai ne favorisent pas la réception de nouveaux barèmes cependant les courtiers constatent la poursuite d’un mouvement engagé le mois dernier de décélération. Il faut dire que le coût de l’argent se maintient et n’offre plus de nouvelles marges de manœuvre.

Des négociations dossier par dossier

Les quelques établissements qui baissent leurs taux le font d’une dizaine de points de base à 25 points de base. Ce sont des baisses locales, et au sein d’enseignes différentes (aucun mouvement de place). Les banques privilégient dans une très grande majorité des barèmes stables et préfèrent négocier dossier par dossier. Pour la première fois depuis le début de l’année, le courtier Empruntis note deux hausses, certes très marginales, mais qui démontrent que rien n’est jamais acquis.

Les taux moyens à partir de 10 ans sont tous orientés à la baisse : 10 points de base sur 10 ans, 5 points de base et baisse sur 15 et 20 ans, et 15 points de base sur 25 ans. Les taux réservés aux meilleurs profils suivent à peu près la même trajectoire.

À lire aussi Crédit immobilier : 4e mois consécutif de baisse des taux

Des belles marges de négociation pour ceux qui se lancent

« Les banques sont toujours aussi volontaires mais devant les mouvements de l’OAT 10 ans, les attentes côté BCE et la dynamique faible du marché, elles privilégient des négociations dossier par dossier plutôt que des mouvements globaux. Le mois de mai pourrait être moins favorable en termes d’activité et donc offrir à ceux qui se lancent des marges de négociation plus fortes ! En effet, s’il y a moins de prétendants au crédit et qu’ils ont des dossiers bien préparés, les banques pourraient leur dérouler le tapis rouge. Nous voyons des décotes que nous ne voyions plus depuis longtemps : jusqu’à 50 points de base même pour un dossier dit normal », explique Cécile Roquelaure, Directrice des Etudes d’Empruntis.

Source : Empruntis