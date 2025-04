A Neuilly-sur-Seine, la « La Galerie Peretti » ouvre ses portes avec trois mois d’avance. Réalisé en collaboration entre Bouygues Immobilier, Seqens et Novaxia Développement, l’immeuble présente les oeuvres rétroéclairées de Guillaume Bottazzi qui prouvent que l’art favorise notre bien-être et aide à nous rendre plus heureux.

Vous poussez la porte d’entrée de l’immeuble « La Galerie Peretti », situé au 124 avenue Achille Peretti à Neuilly-sur-Seine, et vous voilà immergé dans une expérience sensorielle inédite, un univers irréel qui lie neurobiologie et art dans nos espaces de vie.

Bouygues Immobilier et Novaxia Investissement ont commandé à l’artiste Guillaume Bottazzi, artiste qui exerce son activité depuis plus de 30 ans en Europe, en Asie et aux Etats-Unis et qui a signé plus de 100 œuvres d’art dans des espaces publics, vingt-deux œuvres permanentes rétroéclairées qui modifient vos comportements.

L’immeuble « La Galerie Peretti » ouvre ses portes avec trois mois d’avance sur le calendrier prévu avec le dernier coup de pinceau de Guillaume Bottazzi. Ces œuvres animent le lieu, émerveillent et vous immergent dans une poétique des espaces qui permet de faciliter l’appropriation des lieux, puisque l’espace n’existe pas en soi, mais qu’il est le fruit d’une projection, d’après le physicien et philosophe Gaston Bachelard.

Des œuvres dans un immeuble à Neuilly pour des hommes augmentés

Ce projet est la marque d’un profond changement qui transforme notre environnement. La Science et la Santé valident aujourd’hui que les éléments qui vous entourent vous influencent et agissent sur vous, de sorte à modifier votre comportement et même votre « patrimoine humain ».

Du fait de leurs courbes, les créations de Guillaume Bottazzi, reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique, adoucissent nos espaces. L’artiste a déjà réalisé plus de cent œuvres environnementales dans des espaces publics qui favorisent votre bonheur. Il utilise dans son art des outils qui, de plus en plus, sont constitutifs de votre environnement.

A propos de l’immeuble « La Galerie Peretti »

L’immeuble « Galerie Peretti » est un ancien garage automobile Citroën devenu obsolète, qui a été recyclé en un ensemble résidentiel. Situé à proximité immédiate de la station Pont de Neuilly, le projet d’une surface de 4 600 m² a permis la production de 56 logements : 39 en accession, dont 9 en démembrement et 17 logements sociaux gérés par Seqens. Il permet à la fois de répondre à une demande de logements de grande qualité et de proposer une offre de logements à loyers maîtrisés sur la commune.

Réalisée en collaboration entre Bouygues Immobilier, Seqens et Novaxia Développement, « La Galerie Peretti » a été conçue par le cabinet d’architectes ORY et démontre l’engagement des partenaires pour le recyclage urbain.

De profondes transformations sous vos yeux sans que vous en ayez conscience !

Depuis 2019 les bienfaits de l’art pour la Santé mentale ont été confirmés par l’Organisation Mondiale de la Santé. De nombreuses études à ce sujet enrichissent nos connaissances chaque jour dans ce domaine et les créations de Guillaume Bottazzi ont fait elles-mêmes l’objet d’une étude scientifique intitulée « L’art des courbes dans le monde réel : un regard psychologique sur l’art de Guillaume Bottazzi » qui prouve que ses créations favorisent votre bien-être, aident à nous rendre plus heureux. Dans les faits, la neuroesthétique est en train de prendre un essor considérable à l’échelle du monde.

Ainsi, de nombreuses difficultés humaines comme la dépression par exemple, qui touche une personne sur cinq, est considérée comme multi causale et notre environnement aura la mission de la diminuer.

En quoi « La Galerie Peretti » augmente le potentiel humain ?

Pour commencer, ces œuvres immersives produisent de la dopamine. Elles activent des neurotransmetteurs dans votre cerveau qui influencent directement votre comportement. La production de dopamine crée une sensation de plaisir, un système fondamental à votre survie car il vous motive à des actions et à adopter des comportements qui sont nécessaires à votre survie. Cette molécule favorise la prise de risque et l’enclenchement du système de récompense.

Aussi, les créations de Guillaume Bottazzi favorisent la sécrétion de sérotonine, une molécule produite par des neurotransmetteurs. La sérotonine réduit notre anxiété, elle relaxe, et diminue notre nervosité, nos inquiétudes ou malaises.

La sérotonine

Souvent appelée « hormone du bonheur » la sérotonine est impliquée dans la gestion des humeurs et est associée à l’état de bonheur. Lorsqu’elle est à un taux équilibré, elle réduit la prise de risque et vous pousse à maintenir une situation qui vous est favorable. Elle est indispensable à votre survie.

Les créations de l’artiste peuvent agir sur votre cortex orbitofrontal, qui aide à moduler vos comportements sociaux, c’est-à-dire votre aptitude à gérer les situations avec les autres individus. Ces zones sont aussi liées au sentiment amoureux et au désir, d’après le neuroscientifique Semir Zeki.

L’ocytocine

Ces œuvres favorisent la production d’ocytocine et des études récentes ont commencées à suggérer que l’ocytocine pourrait avoir un rôle dans différents comportements, comme vos orgasmes, votre reconnaissance sociale et votre empathie, d’où son surnom « d’hormone de l’attachement ».

Les neurones miroirs

Ces œuvres peuvent activer des neurones miroirs qui sont les mêmes que ceux que l’on active quand on regarde une personne que l’on aime, ce qui explique pourquoi elles peuvent diminuer votre sentiment de solitude.

Des expériences ont démontré que la richesse des stimulations sensorielles qui vous entourent favorisent le développement de votre cerveau. D’autres études ont montré que la qualité de votre environnement pouvait faciliter votre épanouissement et votre sevrage aux addictions.

De nouveaux neurones

Ces œuvres favorisent la modulation de nouveaux neurones, autrement dit, elles rendent plus intelligent et permettent de prendre davantage de distance par rapport aux choses, à en croire les recherches du neuroscientifique et prix Nobel de santé Eric Kandel.

« J’ai depuis longtemps rêvé de peindre avec la lumière et la puissance sensorielle de mes œuvres poétiques a le pouvoir de faire rêver et aide à se sentir bien », précise Guillaume Bottazzi.

Matériaux écologiques et développement durable

Les matériaux utilisés pour réaliser ces œuvres sont naturels et fabriqués à l’aide d’émaux. Ce sont des minéraux réduits en poudre, déposés sur du verre trempé et feuilleté. L’émail est une matière naturelle réduite en poudre et composée de différents minéraux, comme la silice, le feldspath, le kaolin, les oxydes métalliques, le titane, le carbonate de cuivre, le cobalt, l’oxyde de fer, le manganèse et l’étain. Les matériaux sont durables et résistent aux vicissitudes du temps. Les embases sont en bois laqué et les LEDs à basse consommation.

