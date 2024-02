Immobilier : Enfin un ministre du Logement !

Ce jeudi 08 février, le Président de la République a nommé, sur proposition du Premier ministre, Guillaume Kasbarian comme ministre délégué au Logement.

“Après plus de trois semaines sans ministre du logement, nous sommes soulagés de voir enfin la nomination d’un nouveau ministre. Jusqu’alors Président de la Commission des Affaires économiques à l’Assemblée nationale, Orpi France souhaite bonne chance à Guillaume Kasbarian. À l’heure où la France fait face à l’une des pires crises du logement qu’elle n’ait jamais connue, il est plus que temps d’avoir une politique stable et visionnaire sur ce sujet du logement. Orpi France se tient naturellement à sa disposition afin de travailler à des mesures concrètes pour le logement. Après 3 ministres en 1 an et demi, nous espérons disposer désormais d’un temps long avec ce nouveau ministre. La crise que nous traversons le nécessite« , explique Guillaume Martinaud, Président de la coopérative Orpi.