Le Groupe Giboire et la société Harvey dévoilent leur projet ambitieux situé dans la ZAC de la Cassine, à Chambéry, pensé comme un tiers-lieu réunissant habitat, formation et espaces de travail.

Un projet urbain à la croisée des usages pour apporter une offre nouvelle et complémentaire au territoire. Telle est l’ambition du programme immobilier proposé par Giboire et Harvey.

Pour Thierry Repentin, maire de Chambéry, président de Grand Chambéry, cette ambition “confirme l’attractivité de notre ville et de la ZAC de la Cassine. Ce projet nous a convaincus par les fonctions et services nouveaux qu’il apporte au territoire et à ses habitants. Il qualifie positivement le nouveau quartier de la Cassine, aux côtés des autres projets en développement.«

Newsletter MySweetimmo

La stratégie de Giboire et Harvey : la mixité des usages

Développé en co-promotion, ce programme de près de 12 000 m² est situé sur le lot T3 de la ZAC de la Cassine, à l’entrée de ville de Chambéry à deux pas de la gare. “Il proposera une mixité d’usages rare et complémentaire en combinant habitat, travail, formation, détente et convivialité, dans une logique de fluidité et de simplicité”, indiquent les deux promoteurs.

« Ce projet nous tient particulièrement à cœur, complètent François Giboire et Olivier Biancarelli, directeurs généraux du Groupe Giboire. Il est fidèle à l’ADN du Groupe Giboire, de construire en partenariat avec les territoires des solutions d’usages au plus près de leurs besoins.«

Pensé comme un lieu de vie complet et évolutif, le lot T3 entend rassembler en un même espace les fonctions essentielles du quotidien. Un campus de formation accueillera à terme 700 étudiants, dont une école hôtelière avec un restaurant d’application. 2 600 m² seront dédiés à des espaces tertiaires, avec dans les deux derniers niveaux un centre de coworking « LE POD » de 900 m², marque du Groupe Giboire.

À lire aussi Immobilier de prestige Paris : Vers une année 2025 porteuse et positive selon Vaneau

Harvey veut un lieu unique et responsable

Une résidence Harvey de 215 logements proposera de nombreux services intégrés et des espaces sportifs dont un dojo et un terrain multisport en toiture. « Harvey porte une vision singulière de l’immobilier et de l’hospitalité qui correspond aux enjeux contemporains des villes et aux nouveaux usages de leurs habitants, argumente David Inquel, président du Groupe Harvey. Nous créons ainsi à Chambéry un lieu unique et responsable pour mieux vivre ensemble. Véritable phénomène sociétal, ce nouveau mode de vie urbain, pluriel et fun, est l’essence d’Harvey.«

Une proue animée par les étudiants avec des terrasses qui s’ouvrent sur la ville – Façade Sud – Crédit photo : Agence d’architecture WOA

Enfin, un centre de rééducation innovant sera intégré à la résidence. Les patients seront logés sur place, tandis que les soins seront assurés par une équipe de professionnels installés en rez-de-chaussée.

“L’ambition est de construire ce centre avec les acteurs de la traumatologie du ski, l’École française de ski et les établissements de santé locaux, dans une logique d’hôtel hospitalier : une offre d’hébergement temporaire non médicalisé en amont ou en aval d’un séjour hospitalier”, précisent détaillent Giboire et Harvey.

À lire aussi Immobilier Cannes : L'une des dernières maisons de pêcheurs à vendre

80% des espaces sont déjà occupés avant même la construction

Pour eux, “le lot T3 offrira ainsi à ses résidents et usagers un cadre de vie chaleureux, fonctionnel et ouvert, favorisant les échanges et le bien-être notamment grâce à ses nombreux espaces partagés : terrain multisport, restaurant d’application de l’école hôtelière…”.

Les deux promoteurs annoncent par ailleurs que ce programme est d’ores et déjà occupé à 80% avec les porteurs et partenaires du projet. “La conception du projet a été pilotée dès sa genèse pour coller au plus près des besoins d’exploitation, expliquent-ils. L’offre tertiaire résiduelle d’environ 2 000 m² a été pensée pour répondre aux nouvelles formes de travail et bénéficiera des services du POD”.

A noter que cet ensemble, dont la livraison est attendue pour 2028, a été imaginé par l’agence WOA. Il repose sur “une architecture contemporaine vitrine de la construction bois, aux lignes sobres et chaleureuses. Le socle actif du bâtiment et ses toitures animées incarnent la richesse d’usages du lieu”, signalent Giboire et Harvey. Si un bail à construction a été signé le 31 janvier 2025 avec Chambéry Grand Lac Économie pour une durée de 80 ans.

Démarrage des travaux en 2026

Le dépôt de permis de construire est prévu en septembre 2025 pour un démarrage des travaux en 2026. Peu de risque qu’il soit refusé. « Le projet Harvey et Giboire rejoint l’ambition et la stratégie de Chambéry-Grand Lac économie d’implanter sur le territoire des fonctions nouvelles, que l’on retrouve dans les métropoles françaises« , conclut Marie-Pierre Montoro-Sadoux, présidente de Chambéry-Grand Lac économie.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements