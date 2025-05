Satisfait de ses résultats annuels 2024-2025, Aalto REIM prévoit d’investir 40 M€ sur l’exercice 2025-2026. Surtout, il veut aller plus loin dans son approche territoriale, sélective et engagée. Précisions

Dans un marché immobilier toujours au ralenti en 2024, Aalto REIM confirme la robustesse de son modèle avec un exercice clôturé au 31 mars 2025 positif, en ligne avec l’année précédente. “Fidèle à sa stratégie de clubs deals en locaux d’activités / logistique implantés dans des territoires à potentiel, notre société de gestion réaffirme la pertinence d’un positionnement à contrecycle, fondée sur la proximité”, commente Aalto REIM.

Aalto REIM : 66 M€ investis en deux ans

Au 31 mars 2025, Aalto REIM gère et conseille 127 M€ d‘encours, répartis sur une quinzaine de clubs deals actifs et trois fonds enregistrés comme « autres FIA ». Une trajectoire de croissance maîtrisée, reflet d’un processus de sélection des actifs rigoureux et d’une gestion active au plus près du terrain.

“Sur les 2 derniers exercices, 66 M€ ont été investis dans des locaux d’activités de 1 000 à 9 000 m², souvent Off Market grâce au réseau d’utilisateurs, de brokers et de partenaires locaux de la société, détaille la société de gestion. Cette stratégie permet à Aalto REIM de présenter des taux d’occupation élevés et des rendements immédiats à l’acquisition ou à la livraison des immeubles”. À date, le patrimoine conseillé et géré compte 51 immeubles, avec une rendement cible moyen supérieur à 5,70%.

Une dizaine d’actifs ciblés d’ici fin mars 2026

D’ailleurs, le premier trimestre 2025 confirme cette dynamique. Plus de 7 M€ ont été investis, notamment sur un projet de 1 518 m² à La Flèche (72) et la livraison d’un entrepôt de 8 578 m² près de Rennes (35). “Aalto REIM prévoit d’investir 40 M€ sur l’exercice en cours, répartis sur une dizaine d’actifs ciblés et pré-loués à des locataires de renommée nationale, pour la plupart filiales de groupes cotés”, signale la direction.

Ses résultats permettent à Aalto REIM de revendiquer un fort ancrage territorial. “Le choix de concentrer ses investissements sur l’Arc Atlantique — de la Bretagne à la Nouvelle Aquitaine — traduit une volonté affirmée de proximité, et d’efficacité, reconnaît la société. Ce territoire présente des fondamentaux solides : flux migratoires positifs, vitalité économique, tissu dense de PME industrielles et une pression foncière favorable à la création de valeur”.

200 investisseurs “clubs deal” font confiance à Aalto REIM

Grâce à cette connaissance fine des dynamiques locales, les fondateurs d’Aalto REIM ont structuré des clubs deals ciblés, offrant à leurs investisseurs des opportunités concrètes, accessibles à partir de 100 000€ et durablement porteuses. Sur l’exercice écoulé, près de 200 clients investisseurs, professionnels, particuliers, holdings personnelles ou familiales, ont fait confiance à Aalto REIM.

Cette dynamique s’appuie sur un réseau de partenaires solides, constitué de conseillers en gestion de patrimoine (CGP), d’apporteurs d’affaires et de banques régionales. Ainsi, elle s’est traduite par la signature de près d’une dizaine de nouvelles conventions de distribution sur les 12 derniers mois. La société ambitionne de consolider ses relations et d’élargir son réseau pour soutenir sa croissance.

Et elle repose sur les territoires régionaux. Ils permettent de tirer avantage d’un marché de niche en pleine affirmation. “Ce segment spécifique a souvent été sous-estimé, constate Thomas Dorival, directeur général d’Aalto REIM. Il conjugue rendement, maîtrise des risques et agilité. Nos investisseurs le comprennent de plus en plus à l’image de leur confiance accordée sur les 24 derniers mois”.

Effectivement, alors que les marchés des bureaux et du résidentiel restent en retrait, les locaux d’activités confirment leur attractivité. “Ils sont plus flexibles, plus liquides, et mieux adaptés à la demande actuelle”, estime Aalto REIM. En France, 1,3 milliard d’euros y ont été investis en 2024, soit une progression de +4 % par rapport à 2023.

Des efforts à poursuivre sur les critères ESG

Autre axe de développement : l’investissement responsable. En juin 2024, Aalto REIM a renforcé cet engagement en rejoignant les Principles for Responsible Investment (PRI), affirmant sa volonté d’intégrer les critères ESG au cœur de ses décisions. “Cette démarche s’inscrit dans la continuité d’une stratégie de terrain durable, utile au tissu économique local et répondant au cahier des charges de ses locataires toujours plus strict sur le volet environnemental. Résultat : la note ESG moyenne des immeubles progresse chaque année”, raconte la société de gestion.

Pour 2026, Aalto REIM entend poursuivre sa trajectoire de croissance maîtrisée. « Nous avons démontré que notre approche territoriale, sélective et engagée pouvait générer de la performance, même dans un marché complexe. Sur les 12 prochains mois, nous voulons aller plus loin, avec un objectif d’investissement de 48 M€ et un renforcement de nos équipes pour accompagner cette nouvelle phase de développement« , conclut Alexandre André, président d’Aalto REIM.

