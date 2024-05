Investissement en Club deals immobiliers : HouseBase lève 800000 € pour développer sa solution

HouseBase lève 800 000 € pour développer sa solution technologique et renforcer son équipe pour lancer sa plateforme et son offre d’investissement en Club deals immobiliers.

HouseBase, solution pour investir dans des Club deals immobiliers de façon simple, rapide et digitalisée, annonce une levée de fonds de plus de 800 000 euros. Cette levée de fonds permet à HouseBase de développer sa solution technologique et de renforcer son équipe pour lancer sa plateforme.

Un investissement stratégique

Cette levée de fonds marque une étape significative pour HouseBase : réalisée auprès de Business Angels évoluant au sein du startup studio Ünitee à Rennes, elle permettra à la startup de développer pleinement son infrastructure technologique et de constituer une équipe solide pour lancer son offre d’investissement en Club deals immobiliers.

L’injection de capital renforce également la capacité de HouseBase à accélérer le déploiement de son offre auprès des professionnels de l’investissement et du grand public, en proposant des opportunités d’investissement exclusives, rémunératrices et 100 % digitalisées.

L’investissement en Club deals immobilier réinventé

Un Club deal est un groupe d’individus qui investissent conjointement dans des opérations immobilières exclusives et rémunératrices. Pourtant, ce type d’investissement est actuellement réservé à une minorité d’investisseurs fortunés avec des tickets d’entrée bien souvent supérieur à 100 000 €.

Bien plus qu’une énième solution d’investissement, HouseBase entend changer les règles du jeu de l’investissement en Club deals immobilier, encore peu connu du grand public. Fort de cette ambition, HouseBase a développé une solution technologique et une structuration juridique innovante, permettant de proposer le meilleur de l’investissement en Club deals immobilier.

Co-fondée en 2022 au sein du startup studio Ünitee à Rennes par Loïc Deffains, Nicolas Letullier et Philippe Zerr, HouseBase se distingue par sa forte appétence technologique et son ambition de rendre accessible l’investissement en Club deals immobiliers.

La technologie au cœur de la solution

Dans un marché immobilier de plus en plus complexe et chahuté, HouseBase se distingue des autres formes d’investissement et notamment de l’investissement en crowdfunding immobilier, en étant partie prenante des projets. HouseBase va ainsi investir en compte propre dans les opérations et accompagner le porteur de projet du lancement de l’opération jusqu’à son débouclage et le remboursement des investisseurs.

“Cette structuration est directement issue de l’investissement en Club deal traditionnel et permet de maximiser le suivi des projets, la réussite des opérations et les garanties pour les investisseurs. HouseBase partage également des reportings réguliers durant toute la durée de l’opération pour permettre une transparence maximale sur le déroulé des opérations”, souligne Philippe Zerr, cofondateur et CEO de HouseBase.

HouseBase sélectionne les meilleures opportunités, qui allient rentabilité et solidité des opérateurs, et investit en compte propre et pour compte propre dans l’opération. La startup permet ensuite aux membres de sa communauté de participer au financement de l’opération à ses côtés, de façon simple et automatisée.



La startup investit dans des opérations d’une durée de 12 à 24 mois maximum, en proposant des rendements annuels cibles entre 8 % et 12 %. Les opérations sont accessibles dès 10 € pour les particuliers et dès 5000 € pour les clients des CGP / CIF.

La singularité de HouseBase réside dans sa démarche qui vise à démocratiser l’accès à l’investissement en Club deals immobiliers, traditionnellement réservés à une minorité d’investisseurs fortunés, mettre la technologie au cœur du modèle pour proposer une approche 100 % digitalisée et proposer des projets off-market exclusifs et rémunérateurs, sélectionnés par une équipe d’experts, pour des durées de 12 à 24 mois maximum.

Forte de son expertise et de son réseau, l’équipe de HouseBase source des opérations partout en France, et après une analyse approfondie, investit dans le projet et le propose à sa communauté. L’équipe va également accompagner l’opérateur pour la structuration juridique de l’opération, le suivi du projet et lui faire bénéficier de son réseau de partenaires.

“Nous sommes ravis de cette levée de fonds qui nous permettra de concrétiser notre ambition : rendre l’investissement en Club deals immobilier accessible à tous, pour investir de façon simple, rapide et 100% digitalisée”, conclut Philippe Zerr.