Webinaire immobilier : Préparez vos ventes 2027 le 29 octobre

Vos clients se demandent s’il faut attendre 2027 pour acheter ou vendre ? Le 29 octobre à 12h, Ariane Artinian (MySweetImmo) livre ses repères lors d’un webinaire en direct organisé par Expertimo, avec Jonathan Voogt.

Taux de crédit, budgets acquéreurs, attentisme… Comment répondre aux clients qui préfèrent attendre 2027 pour concrétiser leur projet immobilier ? Jeudi 29 octobre à 12h, Ariane Artinian, fondatrice de MySweetImmo, participera à un webinaire gratuit organisé par Expertimo, aux côtés de Jonathan Voogt.

« On attend 2027 ? » À l’approche de la fin de l’année, la question se pose pour de nombreux acquéreurs. Entre l’évolution des taux de crédit, les incertitudes économiques et les interrogations sur les prix, certains hésitent à se lancer. Comment les rassurer ? Quels arguments leur donner pour les aider à prendre une décision ?

C’est tout l’enjeu du webinaire « Vos ventes 2027 se jouent maintenant », organisé par Expertimo le 29 octobre à midi, avec Ariane Artinian, journaliste et fondatrice de MySweetImmo, et Jonathan Voogt, d’Expertimo.

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Trois sujets pour anticiper les ventes de 2027

Au programme de ce rendez-vous destiné aux professionnels de l’immobilier :

Les taux de crédit immobilier : Où en est-on et quelles tendances se dessinent pour les prochains mois ?

Les budgets acquéreurs : Comment évolue le pouvoir d’achat immobilier et comment accompagner les clients dans leurs arbitrages ?

Les perspectives pour 2027 : Quels repères et quels arguments pour répondre aux vendeurs et aux acquéreurs qui préfèrent attendre ?

L’objectif : partager des chiffres, décrypter les tendances du marché et donner aux agents immobiliers des clés concrètes pour accompagner leurs clients et faire avancer leurs dossiers dès maintenant.

Le webinaire se tiendra jeudi 29 octobre à 12h, en direct et en ligne. La participation est gratuite, sur inscription, et le replay est envoyé à tous les inscrits.

Je m’inscris gratuitement au webinaire du 29 octobre

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