En juin, Keller Williams France affichait encore l’ambition d’atteindre 3 000 agents d’ici 2030. Cinq mois plus tard, la société Team France, qui développe la franchise américaine dans l’Hexagone, est placée en redressement judiciaire. Que signifie cette décision pour les agences et les conseillers du réseau ?

Quinze mois après l’adoption de son plan de sauvegarde, Keller Williams France connaît un nouveau revers. Le tribunal de commerce d’Antibes a placé Team France en redressement judiciaire le 12 novembre 2026. Cette société développe la franchise immobilière américaine dans l’Hexagone. Pourtant, en juin, le réseau affichait encore d’ambitieux objectifs de développement.

Le tribunal a mis fin au plan de sauvegarde adopté le 6 août 2025. Il a fixé la date de cessation des paiements au 6 août 2026, exactement un an plus tard. Révélée par L’Informé le 18 novembre, l’information figure aussi dans une annonce légale publiée le 16 novembre, puis dans un avis au BODACC du 20 novembre.

Newsletter MySweetimmo

Keller Williams France : Du plan de sauvegarde au redressement judiciaire

Team France avait été placée sous sauvegarde à l’été 2024. En août 2025, elle obtenait un plan de sauvegarde sur cinq ans. Dès septembre, le réseau annonçait sa relance de son développement. En juin 2026, Xavier Lalande affichait toujours l’ambition d’atteindre 3 000 agents d’ici 2030, répartis dans 30 Market Centers. Or, le tribunal a depuis retenu le 6 août 2026 comme date de cessation des paiements de Team France.

Le tribunal a nommé Me Xavier Huertas administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance. Il a désigné Me Denis Gasnier mandataire judiciaire. Ce redressement judiciaire ne signifie pas la liquidation de Team France. La procédure vise à examiner comment poursuivre l’activité et traiter les difficultés financières.

Quelles conséquences pour les agences Keller Williams ?

La décision concerne Team France, qui développe la franchise en France. En revanche, elle ne place pas automatiquement les agences affiliées en redressement judiciaire. Ces dernières dépendent de sociétés juridiquement distinctes. La procédure impose aussi des démarches à certains créanciers de Team France, notamment des franchisés et des prestataires. En principe, ils disposent de deux mois après la publication au BODACC, le 20 novembre, pour déclarer leurs créances au mandataire judiciaire. Toutefois, les créanciers déjà inscrits au plan de sauvegarde peuvent être dispensés de cette déclaration, selon leur situation.

Pour les clients, le redressement judiciaire de Team France ne remet pas automatiquement en cause les transactions des agences affiliées. Reste désormais à mesurer les conséquences de la procédure sur le réseau et ses franchisés.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements