Baisse du taux d’imposition, suppression des abattements pour durée de détention, prise en compte de l’inflation… Le Sénat a voté une réforme de la fiscalité des plus-values immobilières qui pourrait changer la donne pour les propriétaires de résidences secondaires et de logements locatifs dès 2028.

Vous possédez une maison de famille depuis trente ans ou un appartement que vous louez depuis une dizaine d’années ? La fiscalité applicable lors de leur revente pourrait bientôt changer. Dans le cadre de l’examen du budget 2027, les sénateurs ont adopté, lors de la séance du 24 novembre, deux amendements identiques visant à revoir en profondeur l’imposition des plus-values immobilières. Le gouvernement s’est prononcé contre cette mesure.

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Plus-values immobilières : Une taxation ramenée à 20 %

Lorsque vous revendez un bien immobilier plus cher que vous ne l’avez acheté, la plus-value imposable est actuellement soumise à un impôt sur le revenu de 19 % et à des prélèvements sociaux de 17,2 %, soit un taux global de 36,2 % avant abattements et éventuelle surtaxe.

Plus vous conservez votre bien, moins vous êtes imposé. L’exonération d’impôt sur le revenu est acquise après 22 ans de détention, celle des prélèvements sociaux après 30 ans. Les notaires ont récemment proposé de ramener ce dernier délai à 22 ans. Le régime fiscal actuel prévoit également d’autres exonérations.

Le Sénat a choisi une autre voie. Selon l’amendement adopté, le taux global d’imposition serait ramené à 20 % pour les biens détenus depuis plus de deux ans. Pour les reventes intervenant après moins de deux ans de détention, il serait fixé à 32 %, afin de limiter les opérations spéculatives. La surtaxe applicable aux plus-values immobilières élevées serait également supprimée. L’exonération dont bénéficie la vente de la résidence principale n’est pas remise en cause par le texte adopté.

Plus-values immobilières : Ce que le Sénat veut changer Régime actuel avant abattements et surtaxe 36,2 % Réforme envisagée après deux ans 20 % Disposition Aujourd’hui Projet voté au Sénat Abattements pour durée de détention Oui Supprimés Prise en compte de l’inflation Non Oui Exonération après 30 ans de détention Oui Supprimée Exonération de la résidence principale Oui Maintenue Source : Sénat, amendements au budget 2027. Réforme non définitive, application envisagée au 1er janvier 2028.

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Fin des abattements : Qui pourrait gagner, qui pourrait perdre ?

En contrepartie de cette baisse des taux d’imposition, les abattements liés à la durée de détention disparaîtraient. L’inflation serait en revanche prise en compte dans le calcul de la plus-value. Concrètement, le prix d’achat du logement serait revalorisé pour tenir compte de la perte de valeur de la monnaie au fil des années. L’objectif est de ne pas imposer la part du gain immobilier qui résulte uniquement de l’inflation.

Cette réforme pourrait être avantageuse pour les propriétaires qui revendent un bien acquis depuis quelques années seulement. Elle pourrait en revanche pénaliser certains propriétaires qui détiennent leur bien depuis plusieurs décennies et bénéficient aujourd’hui d’une exonération totale ou partielle.

Pour les sénateurs à l’origine de la mesure, le système actuel incite les propriétaires à conserver leurs biens pour payer moins d’impôts, au détriment de la fluidité du marché immobilier. Le sénateur Vincent Delahaye défend une réforme qui stimulerait les transactions. Son impact réel sur le nombre de ventes et les recettes fiscales reste toutefois difficile à évaluer.

Faut-il vendre son logement avant le 1er janvier 2028 ?

Le texte adopté par le Sénat prévoit une application aux ventes réalisées à compter du 1er janvier 2028. Ce délai laisserait aux propriétaires de biens détenus de longue date la possibilité de vendre en bénéficiant encore du régime fiscal actuel.

Les propriétaires de résidences secondaires ou de logements locatifs détenus depuis trente ans ou davantage sont particulièrement concernés : aujourd’hui totalement exonérés au titre de la durée de détention, ils pourraient redevenir imposables sur leur plus-value. Pour les agents immobiliers, cette perspective pourrait également modifier le calendrier de certains projets de vente et les attentes de leurs clients vendeurs.

Rien ne justifie cependant de précipiter une transaction. La réforme doit encore franchir les prochaines étapes parlementaires et être retenue dans le texte définitif de la loi de finances pour 2027. Avant toute décision, les propriétaires ont intérêt à faire évaluer leur situation fiscale par leur notaire. En attendant, les règles actuelles continuent de s’appliquer.

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