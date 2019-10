Vous rêviez de passer la nuit dans la maison de Barbie ? Airbnb l’a fait

La célèbre poupée aux mille métiers fête ses 60 ans cette année. Pour cette occasion, Airbnb loue une réplique grandeur nature de la villa de Barbie, juste le temps d’un week-end.

Vous avez trépigné pour l’avoir enfant, vous pourrez désormais peut-être la louer sur Airbnb avec votre carte bleue de grande personne. La « Dreamhouse » de Barbie est à louer pour un week-end, pas un de plus sur Airbnb. Pour réserver il fallait être le plus rapide le 23 octobre, à 20h heure française. Les heureux élus y séjourneront du dimanche 27 octobre au mardi 29 octobre et débourseront 60 dollars, soit 54 euros, la nuit. Mais quelles nuit ! Dans cette villa située à Malibu, c’est tout l’univers de la poupée de 29 cm qui est fidèlement représenté. La marque Barbie s’est associée à la plateforme de location pour construire cette maison, à l’occasion de son soixantième anniversaire.

Dans cette maison, tout l’univers de Barbie a été recréé (crédit photo : Airbnb)

Le palais du rose

Dans cette « Dreamhouse », qui est réellement le nom de la maison de Barbie vendue dans le commerce se trouve tout ce qui « donnera vie à ce qui anime Barbie, qu’il s’agisse de mettre en valeur des personnalités émérites et diverses, des carrières sous-représentées ou de donner une voix à toutes les filles ». C’est ce que l’on peut lire sur le site de Airbnb. Sur plusieurs étages, la villa comporte évidemment une cuisine, un salon ou encore un dressing mais également un terrain de sport, une salle de cinéma et une salle dédiée à la méditation. Le tout, enrobé dans du rose décliné sur tous les tons et entouré du fameux toboggan et de la piscine à débordement. Celle-ci a la vue sur la côte californienne et pas sur votre salon comme c’était le cas pour la « Dreamhouse » de votre enfance.

Louer la maison de Barbie pour un week-end, c’est désormais possible avec Airbnb (crédit photo : Airbnb).

Des activités engagées

Bon nombre d’activités et d’ateliers sont prévus pendant le séjour. Les locataires pourront profiter de tous les accessoires disponibles dans la maison, notamment les nombreux vêtements et costumes disposés dans le dressing. Par exemple, il vous sera possible de devenir les personnages avec lesquels vous avez joué : cosmonaute, princesse ou encore professeure de fitness. De plus, les propriétaires d’un week-end pourront avoir accès à un cours d’escrime donné par Ibtihaj Muhammad, médaillée olympique de bronze en 2016 et modèle pour la première poupée Barbie voilée. Egalement au programme : un cours de cuisine du monde interactif avec l’une des chefs les plus réputées de Malibu, ou encore une visite des coulisses du Centre spatial Columbia Memorial en compagnie de Jill Meyers, pilote et ingénieure aérospatiale. Et c’est aussi l’occasion d’une bonne action, comme l’écrit Airbnb sur son site : » Pour célébrer cette offre unique, Airbnb fera un don à l’initiative GoFundMe du Barbie Dream Gap Project « .