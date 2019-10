THE DOOR MAN une stratégie qui fait bouger les lignes et change la donne !

"On peut être coiffeuse, professeure de piano, et mandataire immobilier !" Pascal Beuvelet, The Door Man

"The Door Man, un réseau unique et disruptif", Pascal Beuvelet et Pierre Arnaud Mazzanti

Pascal Beuvelet, Président du réseau immobilier The Door Man France vise à minima les trois cents collaborateurs à fin 2020.Tribune.

Les réseaux de mandataires challengers des agences traditionnelles

Désormais les réseaux de mandataires sont partout les grands challengers des agences traditionnelles. Leur stratégie de conquête du marché national de la transaction via le recrutement multi-niveaux fait partout ses preuves. Ensemble ils déploient déjà plus de 20 000 collaborateurs et en dépit d’un turn-over de 30% leur croissance en effectif et nombre de transactions est en hausse de 20% par an. Sur ces bases ils tripleront leur de part de marché dans les 5 ans.

Dans ce contexte j’anticipe qu’un confrère pur-player de la transaction, ne disposant pas des revenus récurrents d’une activité d’administration de biens ou connexe, aura désormais les plus grandes difficultés à garder ses collaborateurs et bien sûr à en recruter. Les campagnes nationales de recrutement des plus grandes enseignes témoignent déjà de cette réalité ! Et ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas de croissance mais bien de stopper une hémorragie des talents.La nécessité d’évoluer et d’accompagner cette nouvelle donne en matière de conquête commerciale est impérative.

“Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements.” Charles Darwin

De la nécessité de développer le lien parrain-filleul

Aujourd’hui tous les professionnels de l’immobilier peuvent, très rapidement, faire évoluer leur modèle et sa rentabilité indéniable en utilisant l’extrême richesse que constituent leur compétence et expérience métier. C’est indiscutable, le recrutement pyramidal en nombre fondé sur le lien financier parrain- filleul est un véritable succès. En revanche, ce que je constate, c’est que le lien parrain-filleul en accompagnement terrain soutien et transmission de savoir-faire est quasi inexistant. L’isolement, le manque de soutien d’un encadrement constant, le développement anarchique des implantations locales téléguidées très au-delà des territoires d’exploitation expliquent le turn-over de 30% constatés dans les réseaux précurseurs.

C’est dans ce contexte d’évolution rapide aux conséquences brutales pour la profession qu’avec Pierre-Arnaud MAZZANTI (ancien Franchisé Century et ancien Directeur national du FICHIER AMEPI) nous avons construit THE DOOR MAN un modèle optimisé qui permet à des entrepreneurs professionnels de l’immobilier et du management d’équipes commerciales de reconquérir harmonieusement, sereinement et fructueusement leur marché régional.

Une stratégie et une architecture de réseau gagnante pour des professionnels avisés

Chez THE DOOR MAN chacun de nos Agents Mandataires en Immobilier (AMI), est au premier plan de nos préoccupations. Notre engagement formel est d’apporter quotidiennement à chaque collaborateur du réseau un soutien humain, un accompagnement juridique, un appui commercial et administratif réel, immédiat.

Pour respecter notre engagement nous avons créé une architecture de réseau unique et totalement inédite. Nous maillons le territoire national en concessions territoriales exclusives où notre objectif à moyen terme est d’installer un Agent Mandataire Immobilier (AMI) pour 2500 habitants.

Pour un bassin d’un million d’abitants cela représente un potentiel de 400 conseillers. C’est moins que le nombre d’agences immobilières en exercice à périmètre équivalent !

Le développement de chaque Concession THE DOOR MAN est confié à un entrepreneur maitrisant l’activité de transaction immobilière et le management d’équipes commerciales.

Sur le terrain chaque Concessionnaire développe son entreprise avec l’appui des Agents MASTER, professionnels aguerris qu’il recrute à raison d’un MASTER par bassin de 100 000 à 150 000 habitants avec toujours pour objectif le recrutement d’un AMI pour 2500 habitants. Un Agent MASTER recrute et anime un minimum de quarante AMI. Il est rémunéré sur sa production personnelle et sur la production des AMI qu’il coache. Les tandems Concessionnaire – Agent MASTER sont les piliers de notre organisation.

Il n’est de richesse que de femmes et d’hommes

Nous sommes ambitieux et notre objectif est d’intégrer le TOP 5 des réseaux de mandataire dans les cinq ans. « Il n’est de richesse que de femmes et d’hommes » est l’une de nos devises. La cohésion, la force et la puissance de notre réseau sont directement liées aux qualités des Concessionnaires, Agents MASTER et AMI qui nous rejoignent.

En seulement six mois, sept Concessionnaires et onze Agents MASTER recruteront ensemble cent AMI d’ici la fin de l’année. C’est un démarrage supérieur à nos attentes et sur cette

lancée nous visons à minima les trois cents collaborateurs à fin 2020. Je suis convaincu que notre modèle d’une extrême souplesse et ne nécessitant pas d’investissement fastueux est une opportunité d’avenir pour beaucoup de professionnels de l’immobilier. Interrogez-nous dès maintenant !