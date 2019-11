Qui est Vesta, la nouvelle déesse de l’immobilier ?

Vesta est donc une sécurité supplémentaire pour le consommateur, symbole d’une aptitude, du professionnalisme et de la probité. Pour Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM, « Nous apportons une lecture simple aux consommateurs et aux pouvoirs publics de notre règlementation. Nous mettons de l’ordre dans la confusion des aptitudes. Nous clarifions les modèles. En puisant dans la mythologie, nous rappelons la profondeur historique de nos fonctions. »

« Je me retrouve dans le choix que vous avez fait de la déesse Vesta, a déclaré Julien Denormandie, Ministre de la Ville et du Logement lors de son intervention Congrès le la FNAIM les 25 et 25 novembre au Carrousel du Louvre. Je crois dans cette représentation antique, qui colle à la mission qui est la vôtre, et à l’action que vous menez au jour le jour. Ce caducée permet aussi de concrétiser que vous êtes effectivement une profession qui a trouvé pleinement sa définition et sa reconnaissance par la loi. Et à ce titre, c’est important qu’on puisse le matérialiser. »