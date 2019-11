45% des emprunteurs redoutent l’expérience d’achat

HelloPrêt lance le premier Baromètre du moral des emprunteurs afin de déterminer l’indice de pénibilité du parcours d’achat immobilier. Et, apparemment, il reste encore beaucoup de travail pour faciliter la vie des futurs propriétaires…

HelloPrêt, leader du courtage digital, lance le premier Baromètre du moral des emprunteurs afin de déterminer l’indice de pénibilité du parcours d’achat immobilier. Selon cette étude trimestrielle réalisée par Happydemics, spécialisé dans les études marketing, il ressort que l’indice de pénibilité des emprunteurs est de 49/100. Un rapport* surprenant qui démontre qu’il reste encore beaucoup de travail pour faciliter la vie des futurs propriétaires.

28% des futurs emprunteurs pensent que l’expérience d’achat et d’emprunt sera longue et fastidieuse

3 réponses ont été proposées sur l’expérience d’achat: « un plaisir », « plus long qu’un 15 août au péage de Saint Arnoult », « je préfère aller chez le dentiste! ». Parmi les futurs propriétaires, 3 répondants sur 10 estiment que cette expérience va être aussi longue qu’un 15 août au péage de Saint Arnoult. 35% des emprunteurs ont eu un ressenti exclusivement négatif de leur expérience d’acquisition immobilière.

35% des emprunteurs ont trouvé l’expérience stressante

Lors de l’étude, 6 propositions ont été soumises aux propriétaires et futurs emprunteurs afin de déterminer leur ressenti sur leur expérience immobilière. Il en ressort que 35% des emprunteurs ont trouvé l’expérience stressante, opaque et longue. Le nombre de visites projetées est supérieur au nombre de visites réalisées. Près de 7 propriétaires sur 10 ont effectué moins de 3 visites avant de se positionner sur un bien.

Le coup de coeur immobilier existe bel et bien !

L’étude a également voulu mesurer l’hésitation des acheteurs selon le nombre de visites réalisées. Est-ce que les futurs propriétaires effectuent beaucoup de visites avant de signer l’acte d’achat? La réponse est non! 7 propriétaires sur 10 ont effectué moins de 3 visites avant de se positionner sur un bien. Le coup de coeur immobilier existe bel et bien! 7 futurs propriétaires sur 10 pensent devoir faire plus de 3 visites alors qu’en réalité seulement 3 sur 10 ont visité plus de 3 biens avant d’acheter. Le nombre de visites projetées est donc supérieur au nombre de visites réalisées.

70% des emprunteurs estiment avoir manqué d’accompagnement dans leur projet

L’indice de pénibilité** est plus fort chez les futurs propriétaires. Une fois que l’achat est réalisé, la perception sur le projet immobilier change de manière positive et la pénibilité disparaît. 70% des futurs acheteurs pensent devoir faire plus de 3 visites avant de trouver le bien recherché, en réalité seulement 35% des acheteurs ont visité plus 3 biens. Concernant les offres d’achat, 70% pensent devoir formuler plus de 2 offres d’achat alors qu’en réalité il y a 50% des acheteurs qui ont formulé une seule et unique offre. Selon l’étude réalisée par Happydemics, l’Indice de pénibilité global est de 49/100, pour les futurs propriétaires il est de 51/100 et pour les jeunes propriétaires il est de 47/100. Le taux de pénibilité « perçu » est légèrement supérieur à celui « vécu ».

*Toutes les réponses ont été récoltées anonymement par 694 répondants du 10/10/19 au 20/10/19.

**Cet indice a été réalisé, sur la base de 688 répondants, modélisé telle une règle métier en affectant des poids spécifiques à chacune des réponses des emprunteurs.