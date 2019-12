Loggia, véranda, terrasse … La belle saison se prépare dès maintenant !

Spécialiste français de l’aménagement intérieur, Gautier présente sa nouvelle collection de mobilier de jardin. Idéale pour aménager une loggia à la demi-saison ou parfaite pour profiter de la terrasse aux beaux jours, elle se décline dans un esprit « farniente chic » empreint de douceur et de sérénité.

Respirez … On se détend !

Un petit déjeuner sur le balcon aux premières lueurs du matin, un apéritif improvisé entre amis au bord de la piscine, un dîner sous les tilleuls lors d’une douce soirée d’été … Les extérieurs et les vérandas sont devenus de véritables espaces de vie. Gautier, fabricant français de meubles contemporains et design, présente sa nouvelle collection outdoor : Évasion.

Un mobilier qui vit au rythme des saisons

Conçue pour des moments de détente et de convivialité, la collection Évasion de Gautier vit au gré des saisons et offre des espaces de décontraction et de convivialité à l’extérieur comme à l’intérieur de la maison. Singulier, le design du mobilier Évasion se distingue par sa rondeur subtilement évocatrice et son élégance moderne.

Des lignes joliment travaillées

Comme pour son mobilier d’intérieur, Gautier soigne les finitions jusque dans le détail : la finesse des lignes savamment travaillées joue avec les structures en aluminium laquées noires pour un ensemble parfaitement dans l’air du temps. Le jeu entre les matières minérales et les reliefs à tendance organique crée une ambiance naturelle et distinguée.

Confort et détente …

Si Évasion se distingue par son design inspiré et sensible, elle procure également un confort irréprochable et propice à la détente. Les assises et les coussins de dos sont généreusement rembourrés pour profiter encore plus d’un vrai moment de farniente. Les chaises et les bridges sont munis de coussins ultra-moelleux qui invitent à la détente. Conçus par Sunbrella®, la marque la plus innovante sur le marché des tissus dédiés au mobilier outdoor, les textiles ÉVASION allient le design et la haute performance pour résister au quotidien et aux aléas climatiques.

S’installer autour de la table … à 2 ou à 10 !

Les tables Évasion sont composées d’un plateau HPL (High Pressure Laminate) haute résistance au temps et aux éléments climatiques. Bon à savoir : prévu pour un usage Ooutdoor, le PHL garantit une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes (- 30 + 60 degrés) et procure une grande résistance à l’abrasion, aux impacts et rayures.

La structure en aluminium laqué, l’alliance parfaite entre la finesse du design et la robustesse Prétraitées, garantit un accrochage parfait de la peinture en poudre. Les structures sont cuites au four pour assurer une résistance dans le temps.

Les tables ÉVASION existent en 3 dimensions :

Small – 4 personnes, L. 114 x H. 75 x P. 114 cm : 999 euros

Médium – 6/8 personnes, L. 110 x H. 75 x P. 215 cm : 1 649 euros

Large – 8/10 personnes, L. 110 x H. 75 x P. 270 cm : 1 949 euros

S’asseoir confortablement … et juste profiter

La collection ÉVASION a été pensée pour être avant tout confortable et facile à vivre. Le tissu qui habille les coussins déhoussables des assises. La texture très particulière de la mousse qui constitue les coussins facilite l’écoulement de l’eau et assure un séchage rapide en 30 mn (Quick Dry foam).

Chaise empilable L. 55 x H. 84/48 x P. 60 cm, Empilables jusqu’à 6 chaises, 678 euros (vendues par lot de 2)

Bridge L. 58 x H. 81/48 x P. 60 cm, 529 euros

Chiller au bord de la piscine … ou sous un patio ombragé

ÉVASION propose aussi un salon cosy à installer près de la piscine, sous un arbre dans le jardin ou sur le balcon de son appartement en ville. Idéal pour les après-midi lecture ou les apéros entre amis, ÉVASION s’adapte à chaque moment de la journée

Table basse rectangle L. 69 x H. 35 x P. 110 cm, 549 euros

Canapé L. 157 x H. 74/43 x P. 71 cm : 1 299 euros