L’Agora de Quartus et Habitat & Humanisme lauréats de la Zac Saint-Vincent-De-Paul (Paris 14ème)

À l’issue d’un processus de consultation lancé en juillet 2018 par la Ville de Paris et son aménageur, Paris & Métropole Aménagement, le groupement conduit par Quartus a été désigné lauréat pour son projet L’Agora.

Proposant 137 logements et des locaux d’activités, L’Agora réunit les conditions d’une réelle qualité d’habiter pour tous, en s’appuyant sur les forces du bâtiment existant, et en développant des solutions frugales et bioclimatiques pour sa transformation et son extension.

Un programme construit sur 3 grands principes

Faire croître l’offre pérenne de logements en direction des classes moyennes, en réalisant une partie du programme en Bail Réel Solidaire grâce à l’OFS d’Habitat et Humanisme ;

Proposer un principe de mixité au palier, location et accession sociales et privées confondues ;

Garantir les conditions de réussite du Vivre-Ensemble grâce à la création de lieux collectifs, l’animation de ces lieux et la mise en place d’une gouvernance revisitant la question de la copropriété.

« Notre projet pour le bâtiment Lelong se nourrit de tout ce qui a contribué à la transformation de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul en nouveau quartier dans la continuité du projet des Grands Voisins. C’est un projet systémique qui traduit parfaitement notre vision de la Ville dans ce qu’elle doit comporter de convivial, de solidaire et de durable », déclare Ludovic Boespflug, directeur général délégué de Quartus Ensemblier Urbain.

Au cœur du projet : le confort …

Sur le plan architectural, le projet conçu par Lacaton & Vassal et Gaëtan Redelsperger développe des logements généreux, adaptables dans leur organisation interne, disposant de surfaces annexes nombreuses (mezzanines, jardins d’hiver, …) pour un plus grand confort d’usage. Un jardin naturaliste, conçu par la paysagiste Cyrille Marlin, conforte et installe durablement le vivant autour du bâtiment. Il se prolonge par une serre en cœur d’îlot, lieu de rencontre et d’activités des habitants.

… et le vivre ensemble

Au centre du projet : l’Agora, qui réunit le Forum des services (local mobilité, local de valorisation des déchets…), le jardin et sa serre, et la Maison de la Conversation, tiers-lieu ouvert au quartier comportant un café, un espace de coworking et un lieu d’expérimentation sociale. Développant une surface de plancher totale de 12 490 m², le projet se compose de 77 logements en accession libre, 34 logements locatifs sociaux qui seront gérés par Habitat et Humanisme, 26 logements en Bail Réel Solidaire et 2 600 m² de locaux d’activités. Le dépôt du permis de construire est prévu au 3e trimestre 2020 et les travaux débuteront en 2021, pour une livraison en 2023.

L’Organisme de Foncier Solidaire (OFS) d’Habitat et Humanisme

Nouvel outil en faveur de l’accession sociale à la propriété, l’OFS permet de réduire très sensiblement le prix d’acquisition d’un logement et constitue le seul mécanisme anti-spéculatif efficace sur le long terme : le prix de vente est plafonné et les acquéreurs successifs sont soumis à des conditions de ressources.

Le principe de l’OFS repose sur la dissociation du foncier et du bâti. L’acquéreur achète les murs de son appartement grâce à un bail spécifique : le Bail Réel Solidaire (BRS) et paie une redevance pour l’occupation du terrain, qui reste propriété de l’OFS.

Habitat et Humanisme et Accession Solidaire ont créé en 2018 un de tous premiers Organismes de Foncier Solidaire. L’Agora sera l’une de ses premières opérations. « C’est un projet emblématique de notre conception de la ville inclusive. Il intègre plusieurs principes qui nous sont chers : mixité sociale, espaces collectifs nombreux et généreux, écologie, participation des habitants… Et tout cela sur un site exceptionnel ! », déclare Olivier Launay, directeur général d’Habitat et Humanisme Ile-de-France.