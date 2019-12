« L’année 2020 ne laisse pas présager de baisse des prix, mais une hausse certainement plus contenue », Yann Jehanno, Laforêt

A Paris, logement rapportera toujours, à la location ou à la revente

Avec une hausse de 15 % au national, la demande progresse encore en 2019. Plus forte sur Paris (+23 %), elle est de +16 % en Île-de-France et de +14 % en régions. Schématiquement, il y a désormais 1 bien à vendre pour 9 acquéreurs potentiels. À Paris, le rapport est encore plus déséquilibré, avec 1 bien disponible pour 80 acheteurs !

« En 15 ans d’exercice, je n’ai jamais vu ça, s’étonne Thomas Bertin, franchisé Laforêt dans le 17ème arrondissement de Paris. Tout se vend, du plus bas de gamme au plus luxueux. 2017 et 2018 étaient des années dynamiques, mais 2019 fut une année euphorique ! Les investisseurs ont adopté un nouveau comportement. Plutôt que d’étudier la rentabilité comme ils le faisaient jusqu’à présent, ils partent du principe qu’un logement à Paris rapportera toujours, soit sur les revenus locatifs soit à la revente ».

L’ offre n’en finit pas de fondre

Alors qu’elle était déjà fortement en baisse l’an dernier, l’offre se dégrade encore en 2019, avec -10 % au national. Le double effet de l’augmentation de la demande et de l’accélération des transactions a un impact direct sur le stock de logements en vente qui peine à se reconstituer. Certes, cette situation est moins visible à Paris, qui affiche seulement -5 %, mais rappelons que le niveau de biens disponibles dans la capitale est au plus bas depuis 2ans.

En revanche, l’Île-de-France apparait plus que jamais comme le marché de report de Paris. Les candidats à l’achat n’hésitent plus à franchir le périphérique, ce qui conduit l’offre en banlieue, proche ou plus éloignée, à reculer de 12 % ! Jean-Baptiste Mounien, franchisé Laforêt à Sainte-Geneviève-des-Bois, explique ainsi que « les taux d’intérêt bas dopent le marché. La clientèle parisienne assèche nos portefeuilles de logements à vendre qui ne parviennent plus à se reconstituer ».

Quant aux régions, elles confirment leur dynamisme, puisque les biens à vendre se restreignent (-11 %), principalement dans les grandes métropoles et leurs banlieues, ainsi que dans les villes touristiques.

Volume de transactions : la barre symbolique du million franchie !

Ce qui rend l’année 2019 particulièrement remarquable, pour ne pas dire exceptionnelle, c’est le nombre de transactions réalisées : +11,2 % au national, +7 % à Paris, +9 % en Île-de-France et +12 % en régions.