Les Arcs : La commercialisation des Cristaux a démarré !

La commercialisation des Cristaux, le nouveau hameau d’Edenarc 1800, situé aux Arcs, a débuté début décembre. Ces trois chalets-résidences bénéficient d’un emplacement exceptionnel. Rien que le silence de la nature et une vue ouverte sur la chaîne de montagnes …

Trois chalets-résidences à taille humaine

Un véritable havre de paix connecté aux Arcs où la nature règne en maître… Vingt-sept lofts haut de gamme composent ce projet immobilier conçu par Sotarbat 360*, le promoteur-constructeur d’ Edenarc 1800 . « Ce complexe a été imaginé pour un usage en résidence secondaire. C’est un produit coup de cœur dans lequel le propriétaire doit pouvoir se projeter et se sentir comme chez lui », souligne David Gérardi, directeur d’ Edenarc 1800 . Un soin plus particulier sera notamment apporté à la décoration intérieure, aux choix des matériaux et à la conception des espaces du 3 pièces au 5 pièces duplex. Les prix ? Ils démarrent 500 000 euros pour 61,60 mètres carrés. Compter 1 millions pour un duplex de 89,40 mètres carrés et 1,2 millions d’euros pour un 5 pièces de 114,5 mètres carrés en duplex.

Un havre de paix connecté aux Arcs

Situé dans un écrin naturel protégé à proximité d’Edenarc 1800 et connecté au domaine skiable des Arcs, Les Cristaux 1800 possèdent une situation remarquable. Ici, pas l’ombre d’un pylône de télésièges, rien que le silence de la nature et une vue ouverte sur la chaîne de montagnes surplombée par le Mont-Blanc. « C’est un produit exceptionnel pour une station comme les Arcs Les emplacements de ce type sont rarissimes. Bien exposé, accessible par la route, il offre l’avantage d’être à l’abri des regards tout en étant proche des pistes, à cinq minutes des commerces et des services cinq étoiles », indique David Gérardi.

Une conciergerie au cœur des Cristaux 1800

À ce nouveau projet s’ajoute l’aspect fonctionnel avec des espaces communs (casiers à skis, parkings souterrains, cave pour le matériel, etc), des espaces dédiés aux propriétaires (welness center, salon propriétaires) ainsi que la création d’un accueil centralisé pour permettre aux agences de conciergerie de remettre les clefs (comptoirs de conciergerie, boîtes à clefs, etc) ou aux propriétaires d’accueillir leurs invités. « À l’ère d’Airbnb, les propriétaires doivent pouvoir louer leur résidence secondaire s’ils le souhaitent. Il est donc essentiel de leur mettre à disposition les services adaptés pour mettre en place ce type de prestation facilement », insiste David Gérardi.

A noter : ces trois chalets-résidences peuvent s’acquérir en pleine propriété à usage de résidence secondaire, pour une livraison planifiée en décembre 2021.

*Sotarbat 360 est né de l’association entre deux hommes passionnés d’immobilier en montagne : Luigi Iogna, constructeur, et Robert Jérôme, architecte-promoteur. Luigi Iogna est italien. Installé à Bourg-Saint-Maurice (Savoie) depuis plus de 45 ans, il bâtit dans toute la Tarentaise des projets reconnus et estampillés Sotarbat. Robert Jérôme, architecte promoteur québécois, est arrivé́ à Bourg-Saint-Maurice (Savoie) en 2000. Il a implanté́ le groupe Intrawest en Europe et dirigé le développement du village touristique de référence Arc 1950.