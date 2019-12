Vous êtes fan de « The Crown » ? Belvoir, le château des Windsor vous ouvre ses portes royales !

Nice : charme et bonheur ensoleillé à l'Hôtel The Deck

La suite royale est un lieu vraiment unique avec une histoire fascinante, et je suis très heureuse de la faire découvrir aux voyageurs Airbnb pour la première fois. Un couple en particulier vivra un Nouvel An véritablement inoubliable en accueillant la nouvelle décennie avec faste. Que ce soit pour l’incroyable architecture de style Regency, pour découvrir le luxe de la vie royale ou simplement pour suivre les traces de célébrités internationales, un séjour à Belvoir sera une expérience mémorable.

Pour la première fois, le château de Belvoir, qui a servi de décor à la série à succès « The Crown », ouvre les portes de sa suite royale à des voyageurs d’Airbnb. Qui veut démarrer la décennie en vivant une expérience royale ?

Pour célébrer le passage à 2020, le magnifique château de Belvoir, situé dans le Leicestershire, entre Nottingham et Grantham, ouvre grand ses portes … Alors que la troisième saison de la série à succès « The Crown », sortie sur Netflix le 17 novembre dernier, rassemble toujours plus de fans, ce monument historique de 355 pièces qui a été le lieu du tournage (il est censé être le château de Windsor), accueille pour la toute première fois des voyageurs via Airbnb. Le château qui réplique celui de Windsor est apparu aussi récemment dans le film d’époque « Victoria, les jeunes années d’une reine« .

Le Chateau de Belvoir a été le lieu de tournage de la saison 3 de la série The Crown. Crédit photo : Mikael Buck

Offrez vous une suite royale, comme la reine Victoria et George IV

En effet, la duchesse de Rutland et sa famille, propriétaires depuis près d’un millier d’année de cette splendide bâtisse construite au XIe siècle , ont décidé de permettre à trois couples de voyageurs de réserver un séjour dans la grande suite, composée de deux salons, d’une chambre et d’une salle de bains.

The King’s Suite. Crédit Photo : Mikael Buck

Cette suite était destinée à recevoir les membres de la famille royale de passage, notamment la reine Victoria et George IV ! Si vous souhaitez vous faire plaisir et réserver, seules 3 dates sont disponibles, les 31 décembre, 11 janvier et 25 janvier, au tarif unique de 300 £ la nuit. Le château de Belvoir reversera le produit de ces séjours au Rainbows Hospice pour enfants et adolescents.

The King’s Suite. Crédit Photo : Mikael Buck

Afternoon tea, dîner et réception

Le séjour royal débutera avec la dégustation d’un « afternoon tea », le thé anglais de l’après-midi, à l’endroit même où la tradition serait née dans les années 1840.

Elizabeth Saloon. Crédit Photo : Mikael Buck

Les voyageurs auront ensuite l’immense privilège de dîner dans la grande salle à manger d’Etat du château.

State Dining Room. Crédit photo : Mikael Buck

Une réception sera ensuite donnée dans la bibliothèque où des scènes de la série The Crown ont été tournées. Le lendemain matin, un petit-déjeuner léger sera servi avant leur départ.

Regent’s Gallery. Crédit Photo : Mikael Buck

Le duc et la duchesse de Rutland proposent également plusieurs autres logements à la réservation sur Airbnb, dans le domaine de Belvoir et ailleurs : Croxton Park Luxury Lakeside, domaine de Belvoir; Croxton Park House, domaine de Belvoir Shepherd’s Hut Rural Retreat, domaine de Belvoir; Moscar Lodge, Hollow Meadow.