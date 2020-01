Reconversion professionnelle : Sextant France prévoit 200 recrutements de conseillers en immobilier en 2020

Sextant France a opté pour le modèle de rémunération le plus attractif du marché avec la combinaison d’un système de commissionnement compétitif associé à un système de parrainage unique. Les conseillers immobiliers touchent 70% dès leur première vente et jusqu’à 99% pour les plus performants ainsi que 10% sur la marge agence sur l’ensemble des ventes réalisés par leur(s) filleuls.

Le groupe Sextant a su en moins de 15 ans s’imposer comme un des leaders sur le marché de l’immobilier français grâce à son approche anglo-saxonne, entre internalisation de différentes expertises métiers et innovations technologiques. Zoom sur une société qui crée de l’emploi en disruptant un modèle traditionnel !

A l’heure où la tendance du néo-nomadisme est de plus en plus prégnante au travail, le réseau Sextant France, créée en 2005 à Londres par deux français, Brice Bonato et Matthieu Cany, propose un mode d’organisation libéré, aéré et flexible à ses conseillers immobiliers.

Le salariat est-il mort dans l’immobilier ?

Le Groupe, grâce à son approche anglo-saxonne, entre internalisation de différentes expertises métiers (notariat, juridique, R&D, service commercial…) et innovation technologique, a multiplié son CA par 10 entre 2014 et 2018 dans l’hexagone et est devenu le réseau référent auprès de la clientèle internationale. En pleine expansion, en s’appuyant sur un modèle immobilier disruptif, il est sans cesse à la recherche de nouveaux conseillers.

Plafond de chiffre d’affaires des auto-entrepreneurs doublé, octroi de l’allocation-chômage aux travailleurs indépendants, droit au compte personnel de formation, rattachement au système d’assurance maladie… Sextant s’appuie sur une volonté politique affichée au service de l’intérêt du marché.

200 recrutements de conseillers en immobilier en 2020

L’entreprise prévoit 200 recrutements de conseillers en immobilier en 2020 sur l’ensemble du territoire national ainsi que dans les DOM TOM. Sextant France a opté pour le modèle de rémunération le plus attractif du marché avec la combinaison d’un système de commissionnement compétitif associé à un système de parrainage unique. Les conseillers immobiliers touchent 70% dès leur première vente et jusqu’à 99% pour les plus performants ainsi que 10% sur la marge agence sur l’ensemble des ventes réalisés par leur(s) filleuls.

Les conseillers immobiliers qui le souhaitent animent donc leur propre réseau local avec des filleuls fournis par le réseau. Cette approche permet d’intégrer des profils débutants dans l’immobilier et de les former via leur centre de formation à Paris mais aussi via des outils de e-learning ainsi que par des formations données en régions.

Une reconversion professionnelle : un accompagnement gagnant

Face aux écueils de la reconversion professionnelle perçue en France comme plus ardue à partir d’un certain âge, ce nouveau mode d’employabilité permet à Sextant de recruter de nouveaux talents : les reconversions sont en augmentation constante au sein du réseau et devrait atteindre 50% des nouveaux conseillers Sextant dès 2020. Disposant de l’habilitation « formation » délivrée par l’organisme DIRECCT, Sextant peut donc suivre et former ses nouvelles recrues tout en s’assurant que ces dernières assimilent bien les enseignements.

Différentes étapes pour devenir un « pro »

Formation généraliste de 3 jours au siège à Paris, dispensée par un professionnel de immobilier avec 25 ans d’expérience et reconverti en tant que formateur.

Apprentissage sur le terrain avec un professionnel ; les jeunes conseillers seront donc rattachés en tant que filleuls à un conseiller expérimenté du réseau.

Site e-learning « Formez-Vous » conçu par Sextant et accessible gratuitement par ses conseillers, pour se mettre à jour régulièrement sur la législation, les subtilités juridiques du métier, les conseils en vente…

Les nouveaux arrivants profitent aussi des services internalisés chez Sextant France. L’entreprise dispose en interne de 6 expertises métiers différentes pour faciliter le travail de ses conseillers (un notaire, un juriste, un service administratif, un service R&D, un service Marketing et un service commercial bilingue) pour garantir une prise en charge totale du client de la mise en relation à la signature de la transaction.

Cadence soutenue de l’innovation : facteur d’attractivité et d’engagement pour les conseillers

Sextant France est novateur dans les outils qu’elle crée pour ses conseillers pour travailler à distance et leur faire gagner du temps. La société a imaginé Keros permettant déjà ) à ses conseillers immobiliers d’avoir une visibilité totale sur leurs opérations. Ce tableau de bord les aide dans leur suivi clients mais contribue également à les valoriser sous forme de « gamification » auprès de tout le réseau.

Sextant est aussi le tout premier réseau à avoir proposé totalement gratuitement les visites virtuelles rendant ainsi possible les visites à distance. Très simple d’utilisation, les clients peuvent ainsi réaliser une pré-sélection des biens qu’ils souhaitent visiter sans se déplacer. Tous les agents Sextant disposent de leur propre paire de lunettes VR à leur arrivée dans l’équipe. Dans la lignée des visites virtuelles, les agents peuvent également disposer de plans 2D/3D interactifs des biens, pour étoffer leur mandat. Il leur suffit de remplir un formulaire en y joignant un simple croquis, un dessin du diagnostiqueur ou un plan d’architecte. L’équipe de graphistes de Sextant modélise les plans.

Des outils technologiques très ciblés

Son tout nouvel outil Météo de l’Immo est un véritable bulletin météorologique indiquant les niveaux de “demande des acheteurs” sur les marchés du logement en France. Le vendeur peut aisément savoir si son bien est situé sur un marché acheteur ou vendeur (prix à la baisse ou à la hausse) et va lui indiquer le délai de vente de son bien. Ce site permet aussi aux professionnels de l’immobilier, de mieux vendre et de mettre en valeur le métier d’agent immobilier en toute transparence.

Un espace vendeurs verra le jour en janvier 2020

Démarche inédite sur le marché français : un espace vendeurs verra le jour en janvier 2020. Il s’agit d’une expérience immobilière immersive pour le vendeur. Cette première sur le marché français permettra aux vendeurs de suivre en temps réel le travail du conseiller immobilier (transparence sur les statistiques, nombre de visiteurs, remontées des avis sur l’emplacement, le prix…). Une initiative forte qui va totalement modifier l’approche client !