60% des Français ont une image positive des professionnels de l’immobilier

A l’occasion de ses 10 ans, l’UNIS révèle une étude inédite réalisée avec l’IPSOS qui met en lumière les grandes tendances relatives à l’immobilier et aux Français. Bonne nouvelle : globalement, le regard que portent ces derniers sur les professionnels du secteur est positif

L’immobilier est un secteur très largement perçu comme porteur et attractif par les Français, qui seraient 78% à le recommander à des proches qui souhaiteraient y faire carrière. L’image globale que les Français ont des professionnels de l’immobilier est positive à 60% et ils reconnaissent leur expertise. Néanmoins, cette expertise a un prix, et c’est là le principal bémol que soulignent les Français : le coût des honoraires.

Les professionnels : utiles et fiables à 70 %

Plus d’un Français sur deux a été en contact au moins une fois avec un professionnel de l’immobilier. Le niveau de satisfaction s’élève à 72%, et ce pour plusieurs raisons. Les acteurs de l’immobilier apparaissent comme utiles et fiables à 70%, réactifs à 69%, et satisfont autant par leurs qualités professionnelles que par leurs qualités relationnelles.

Le logement : une préoccupation majeure pour les Français

L’immobilier demeure un élément central de la vie des Français, et cela se traduit par plusieurs tendances : les Français se projettent, puisqu’un tiers d’entre eux envisagent un achat immobilier autre que leur résidence principale dans les années à venir, et un locataire sur deux songe à devenir propriétaire.

Plus de la moitié des Français d’entre eux souhaitent un logement «écologique»

L’autre tendance principale est celle de la prise de conscience écologique : ces préoccupations occupent désormais une place prépondérante dans la vie des Français, et l’immobilier ne déroge pas à la règle. En imaginant leur logement du futur, plus de la moitié d’entre eux le souhaitent « écologique » plutôt que « connecté » ou « collaboratif ». Mais cette tendance semble cependant être davantage un idéal qu’une réalité. En effet, lors de l’acquisition d’un bien, les deux principaux critères de choix restent le prix (à 61%) ainsi que sa localisation (à 54%), là où l’impact environnemental du bien reste un critère marginal (à 12%).

L’immobilier est donc un enjeu loin d’être négligeable pour les Français, et particulièrement pour la période électorale à venir. En effet, dans le cadre des élections municipales de 2020, 90% des Français estiment que la question du logement sera importante, 31% la jugent même prioritaire.

Les professionnels sont optimiste mais souffrent d’un manque de considération

Si les Français estiment que le secteur est en bonne santé, c’est également l’avis des professionnels : 68% des sondés estiment que leur entreprise a connu une croissance sur les deux dernières années, et l’optimisme est également de mise pour le futur. Les professionnels, quelle que soit leur profession, s’épanouissent dans leur métier : ils sont 98% à le juger intéressant, 79% estiment qu’il offre de belles perspectives de carrières, et ils le recommanderaient volontiers.

Un décalage entre l’image qu’ont les Français des professionnels et celle que ceux-ci pensent renvoyer

Les professionnels de l’immobilier sont en revanche 97% à déplorer le manque de soutien de la part des pouvoirs publics et ils sont également nombreux à regretter l’image que les médias renvoient d’eux. Il est par ailleurs intéressant de constater le décalage entre l’image qu’ont les Français des professionnels, et celle que ceux-ci pensent renvoyer : ils sont 86% à penser que les Français ont une mauvaise image de leur profession alors qu’en réalité, 60% en ont une image positive.

Les défis à venir pour les professionnels de l’immobilier sont multiples : il s’agira de s’adapter aux changements législatifs, de faire face aux difficultés de recrutement et à l’impact du digital sur leurs pratiques.

*Etude réalisée du 11 au 29 octobre 2019, auprès de 3 000 Français et de 302 professionnels de l’immobilier