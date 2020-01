Stéphane Plaza : et maintenant, une rose !

Animateur télé, comédien mais surtout agent immobilier et fondateur d’un groupe d’agences, Stéphane Plaza est aussi désormais… une rose !

Qu’est-ce qui arrêtera Stéphane Plaza ? L’animateur des émissions « Maison à Vendre » et « Recherche appartement ou maison » sur M6 ne cesse de surprendre. Après avoir embrassé il y a quelques années une nouvelle carrière de comédien au théâtre et au cinéma, le voici aujourd’hui honoré par… une rose ! Invité du salon « Solutions Fleuristes », l’agent immobilier préféré des Français s’est vu remettre une rose à son nom.

©Sebastien Girod – S. Plaza

Une rose jaune

Stéphane Plaza s’est vu remettre cette rose par Matthias Meilland, concepteur de cette rose robuste et aux tons pastels, qui sera bientôt disponible chez les fleuristes.

Sur son compte Instagram, l’animateur explique qu’il s’agit d’une variété « qui n’existait pas, créée spécialement pour l’occasion et donc unique et originale en couleur : le jaune symbolise l’énergie et la joie, le rose la douceur et la tendresse. Une dualité de traits de caractère à mon image. Cette combinaison de couleurs différentes en fait une fleur lumineuse à offrir à tous : famille, amis, amours, jeunes ou moins jeunes sans distinction ! Apporter de la joie, tel est l’objectif. J’espère qu’elle plaira au plus grand nombre d’entre vous.

Des roses stars

Stéphane Plaza rappelle aussi, avec fierté, qu’il s’inscrit dans une longue tradition de personnalités ayant donné leur nom à une rose. C’est le cas, par exemple, de Louis De Funès, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Monica Bellucci, Line Renaud, ou encore Pierre Cardin. « C’est un honneur, explique l’animateur, d’autant que je sais qu’un bouquet n’est destiné qu’à faire battre des cœurs et briller des yeux ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stephaneplaza.off (@stephaneplaza.off) le 21 Janv. 2020 à 3 :06 PST

Une affaire de famille

Un honneur qu’il aurait tant voulu partager avec sa mère et sa grand-mère. Car chez les Plaza, les fleurs sont dans l’ADN familial. Petit-fils et fils de fleuriste, Stéphane Plaza s’est montré particulièrement ému à l’occasion de la cérémonie de présentation de cette nouvelle rose. Sur son compte Instagram, l’animateur évoque une « journée incroyable et intense en émotion ». Il explique : « Maman et grand-maman étaient fleuristes, j’aurais tant aimé leur offrir ce présent. Si la vie n’est qu’un court passage, sur ce passage semons des fleurs » conclut l’animateur avec poésie.

Après la cérémonie de remise de la rose, Stéphane Plaza, fidèle à lui-même, a baptisé la fleur au champagne.

©Sebastien Girod – S. Plaza