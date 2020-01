« 2020 devrait être une véritable année record pour l’immobilier de prestige », Alexander Kraft

Alexandre Kraft, Président de Sotheby’s International Realty France – Monaco, réseau immobilier de prestige, avec 53 agences immobilières dans l’Hexagone, tire un bilan très positif pour l’année 2019 et annonce des perspectives excellentes pour l’année 2020.

Un volume de ventes de plus de 1 milliard d’euros

« Les résultats de la fin de l’année 2019 ont confirmé nos prévisions : 2019 a poursuivi sur la tendance encourageante de 2018 ! », se réjouit Alexander Kraft, Président de Sotheby’s International Realty France – Monaco. Sur l’année 2019, le réseau de Sotheby’s International Realty France – Monaco a réalisé 645 ventes de prestige, une hausse d’environ 22% par rapport à 2018 (2018 : 526 ventes). Le prix moyen était de 1,56 millions d’euros (une légère baisse d’env. 9% par rapport à 2018 avec € 1,72 million) sur l’ensemble du territoire français. Par conséquent, les agences françaises ont réalisé au total un volume de ventes de plus de 1 milliard d’euros (1 006 millions €). Alexander Kraft explique : « Ce volume de vente d’environ 1,01 milliard d’euros montre que le marché immobilier de prestige est en excellente santé en France. »

Marché excellent à Paris mais un impact des gilets jaunes et des grèves

Alexander Kraft poursuit : « Comme en 2018, Paris était en 2019 le marché le plus actif dans l’Hexagone. Les résultats parisiens de 2019 sont pratiquement identiques à ceux de 2018. En fait, ils auraient pu être encore plus importants grâce à la très grande demande continue mais ils ont été impactés par 2 facteurs négatifs : les manifestations des gilets jaunes (qui ont freiné les activités parisiennes pendant les week-ends) et les grèves (qui ont empêché les déplacements des acheteurs potentiels à la fin de l’année, surtout ceux venant de l’étranger). Par conséquent, un nombre non-négligeable de ventes parisiennes a été décalé à 2020.

Un autre phénomène observé à Paris par nos 7 agences parisiennes (dans les 3ème, 6ème, 7ème, 8ème, 16ème, 17ème arrondissements) était qu’il y a eu moins de transactions dans le « hyper haut de gamme » entre 10 millions et 50 millions d’euros par rapport 2018, mais beaucoup plus de transactions entre 3 millions et 7 millions d’euros. Alexander Kraft commente : « La forte activité dans le segment entre 3 millions et 7 millions montre que le marché immobilier de prestige à Paris est stable et sain car il dépend moins de quelques transactions records isolées mais est soutenu par une demande importante et continue.»

Les marchés régionaux suivent l’exemple de Paris

La grande nouvelle de 2019 était la réémergence des marchés immobiliers provinciaux sur tout le territoire de l’Hexagone. Alexander Kraft explique : « Les Français ont retrouvé leur confiance dans la pierre française et achètent aujourd’hui, non seulement pour surclasser leur résidence principale ou acheter des résidences secondaires, mais aussi pour faire des investissements stratégiques pour l’avenir.»

« Que ce soit dans le Sud (Provence, Côte d’Azur, Languedoc), en montagne (Megève, Méribel, Courchevel, Chamonix), dans les stations balnéaires (Biarritz, Pyla-sur-Mer, La Rochelle-Ile de Ré, La Baule, Dinard, Le Touquet), les métropoles (Lille, Lyon, Bordeaux) ou les terres (Bretagne, Normandie, Sud-Ouest), nous avons constaté une hausse d’activité sur la totalité de nos 50 marchés français, explique Alexander Kraft. Après des années assez difficiles dans beaucoup de régions et un premier rebondissement en 2018, la tendance positive s’est amplifiée en 2019 dans beaucoup de marchés habituellement prisés des Français ! »

Sur le territoire français en 2019, les agences du réseau Sotheby’s International Realty France – Monaco ont bénéficié d’une clientèle qualifiée avec des budgets de plus en plus importants, à la recherche des bonnes opportunités après des années de crise et bénéficiant des taux d’intérêt encore historiquement bas.

Résultat, les prix ont progressé sur beaucoup des marchés français : les augmentations les plus importantes ont été constatées, encore une fois, à Paris, avec environ +5-15% selon la taille, l’état et la localisation du bien. Cependant, pour la première fois depuis plusieurs années, des légères augmentations de l’ordre de 2 à 5% (allant jusqu’à 8-10% dans les métropoles) ont été relevées aussi dans certains marchés régionaux.

Quelques exemples de biens vendus en 2019

Un château en Bretagne pour plus de 4 millions €

Une villa à Pyla-sur-Mer pour 5 millions €

Une propriété les pieds dans l’eau en Corse pour 8 millions €

Un hôtel particulier à Paris Rive Droite pour plus de 20 millions €

Une villa à Villefranche-sur-Mer pour 22 millions €

Une villa à Saint-Tropez pour 29 millions €

2020, année record ?

En plus de cette tendance positive, le début de l’année 2020 se présente sous des augures extrêmement prometteur : « Vers la fin de l’année 2019, un nombre non-négligeable de transactions a été décalé au premier trimestre 2020. En combinaison avec notre activité continue dans les premières semaines de cette année, nous avons déjà un très grand nombre de transactions sous compromis. Ceci nous amène à espérer que 2020 sera une véritable année record», poursuit Alexander Kraft.

Sotheby’s Realty s’approche de 60 agences en France

La maison Sotheby’s International Realty France ® bénéficie du dynamisme actuel du marché pour renforcer sa position en tant que leader sur le marché immobilier de prestige français. Ayant déjà ouvert plus de 10 nouvelles agences en 2018 et 2019 (entre autres à Lille, Le Touquet, Lyon, Paris-Marais, Perpignan), le réseau prévoit l’ouverture de 5 nouvelles agences en 2020, situées notamment à Paris 5ème, Paris 9ème, Paris 16ème (Auteuil), et Paris 15ème. Alexander Kraft conclut : « En 2020, Sotheby’s International Realty France sera représenté par près de 60 agences en France, offrant ainsi la couverture la plus complète des marchés immobiliers de prestige dans l’Hexagone. »