Combien de m² peut-on acheter avec 251 000 € sur le marché de report de Bordeaux ?

Immobilier : Paris toujours plus cher à plus de 9 000 € le m² !

Pour avoir plus grand pour le même prix, il peut être avantageux de s’éloigner de Bordeaux et de prospecter son marché de report. SeLoger a calculé combien de m² vous gagnerez à mesure que vous augmenterez votre temps de trajet entre votre logement et la préfecture de la Gironde.

A moins de 20 minutes de Bordeaux : jusqu’à 49 % de gain de surface !

Le marché de report bordelais mérite décidément que l’on s’y attarde ! Selon une étude réalisée par le site d’annonces immobilières SeLoger, le niveau qu’a atteint le prix du m² à Bordeaux fait qu’en élargissant votre recherche au-delà des limites de la ville, la superficie que vous pourrez vous offrir augmentera. Jugez plutôt, pour 251 000 € (le prix moyen m² d’un logement en France), vous pourrez devenir propriétaire d’un 53 m² dans la capitale du vin. Mais à Talence (4 243 € du m²/16 min, en voiture, de Bordeaux), ce sont 59 m² que vous pourrez acheter.

En poussant un peu plus loin, vous aurez droit à 67 m² à Bègles (3 762 € du m²/18 min) et à 65 m² à Péssac (à 18 minutes de Bordeaux). S’il se trouve à Bouliac (4 030 € du m²/19 min), votre bien affichera une superficie de 62 m² et à Floirac (3 160 € du m²/19 min), 251 000 € vous donneront droit à quelque 79 m², ce qui représente un gain en superficie de 49 % (79 – 53 / 53 x 100) par rapport à Bordeaux ! Et en vous éloignant de 20 minutes, en voiture, pour devenir propriétaire à Cenon, (3 334 € du m²), la superficie de votre bien atteindra 75 m². Seul le Bouscat (4 852 € du m²/15 min) fait exception à la règle qui veut qu’en préférant à Bordeaux son marché de périphérie, on puisse avoir plus grand pour le même prix ! Et pour cause, en achetant dans cette commune huppée, 251 000 € ne vous donneront droit qu’à 52 m² contre 53 m² à Bordeaux !

De 21 à 28 min de Bordeaux : jusqu’à 73 % de m² en plus

Et rallonger de quelques minutes votre temps de trajet entre votre futur domicile et Bordeaux pourra vous procurer un gain d’espace allant de 16 % à 73 % ! À Bruges (4 055 € du m²/21 min), un budget de 251 000 € vous permettra de vous offrir un logement d’une superficie de 62 m². Situées à quelque 22 minutes, en voiture, de Bordeaux, les communes de Mérignac et de Villenave-d’Ornon vous permettront de vous y offrir respectivement 65 m² et 73 m². En ciblant Artigues-Près-Bordeaux (2 749 € du m²/23 min), vous pourrez vous payer 91 m² et ainsi profiter d’un logement 71 % plus spacieux qu’à Bordeaux.

À Eysines (3 659 € du m²/25 min), ce sont 69 m² que vous pourrez vous acheter. S’il se trouve à Lormont (3 000 € du m²/25 min), votre bien affichera 84 m² de superficie pour un budget de 251 000 €. À 26 minutes, en voiture, de la Belle Endormie, la surface que vous pourrez vous offrir ira de 70 m² à Gradignan (3 591 € du m²) à 92 m² à Carbon-Blanc (2 715 € du m²) en passant par 76 m² au Haillan (3 294 € du m²) et 84 m² à Bassens (2 987 € du m²). Enfin, il est à noter que c’est en achetant à Carbon-Blanc que l’écart de superficie (73 %) avec un bien qui serait situé dans Bordeaux, est le plus important.

A 1/2 heure et plus de Bordeaux : jusqu’à 158 % plus grand

En vous rajoutant quelques kilomètres au compteur, vous glanerez également de précieux m² ! Le prix au mètre carré à Blanquefort (3 305 € du m²), commune située à 29 minutes, en voiture, de Bordeaux, vous autorise à y acheter 76 m². En allant jusqu’à Saint-Vincent-de-Paul (1 914 € du m²), à ½ heure de la préfecture de la Gironde, ce sont 131 m² que vous pourrez vous acheter pour la somme de 251 000 € ! En termes de surface, vous profiterez alors d’un bonus de 147 % par rapport à un logement bordelais ! Dans la commune du Taillan-Médoc (3 130 € du m²/30 min), la superficie à laquelle vous aurez droit avoisinera les 80 m² ! contre 53 m², rappelons-le, dans Bordeaux même. D’Ambares-et-Lagrave (2 513 € du m²/31 min) à Martignan (3 405 € du m²/34 min) en passant par Parempuyre (3 187 € du m²/33 min), vous pourrez acheter de 71 à 100 m². Enfin, à Ambes (1 831 € du m²/34 min), ce sont – excusez du peu – 137 m² (soit 158 % de plus qu’à Bordeaux) qui n’attendent que vous…

Vous recherchez une maison et êtes prêts à vous écarter de quelques dizaines minutes de Bordeaux ? Intéressez-vous à l’immobilier en Nord Gironde et mettez le cap sur les communes de Saint-André-de-Cubzac, Blaye, Cavignac qui offrent un large choix de maisons à des prix plus abordables que Bordeaux.