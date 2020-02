iad : 5 ème du Top CA dans le classement des Champions de la croissance 2020

Le groupe iad, un des pionniers des réseaux de mandataires immobiliers en France, fait son entrée à la 5ème place du classement des champions de la croissance du palmares des Echos.

Le groupe iad, un des pionniers des réseaux de mandataires immobiliers en France, entre directement à la 5 ème place du classement des champions de la croissance en termes de chiffre d’affaires. Le groupe est par ailleurs la 165ème entreprise du classement global. Ce dernier est réalisé par Les Echos, première source d’informations économiques et financières française, en partenariat avec Statista, l’un des principaux fournisseurs de données sur les marchés et les consommateurs. iad consolide ainsi sa place d’acteur majeur sur le marché de l’immobilier, en étant également 7ème du classement sur son secteur, et met en avant la force de son modèle basé sur l’entrepreneuriat.

Chaque année, Les Echos et Statista réalisent une enquête multisectorielle consacrée aux entreprises en pleine expansion en France. L’objectif de ce classement est de distinguer les organisations ayant des performances exceptionnelles en termes de croissance. Ces entreprises favorisent l’économie du pays, modifient la société française, créent des emplois et contribuent à la croissance de l’hexagone.

9300 conseillers immobiliers

Dans ce contexte, iad réaffirme son positionnement de plus grand réseau immobilier en France avec plus 9 300 conseillers répartis sur tout le territoire. Tous ces conseillers sont autoentrepreneurs et gèrent eux-mêmes leurs entreprises et leurs fonds de commerce. En outre, le chiffre d’affaires de iad France est passé de 150 M€ en 2018 à 217 M€ en 2019, soit une progression de près de 45 %.

Alors que 815 000 nouvelles entreprises ont été créées en France en 2019, iad encourage les entrepreneurs à se lancer et à développer leur propre activité.Roland Tripard, président du groupe iad souligne : « Notre intégration dans ce classement démontre la réussite du modèle d’iad. Nous connaissons une croissance exceptionnelle depuis plusieurs années et cette récompense vient mettre en lumière le travail de nos mandataires entrepreneurs iadiens et de nos collaborateurs. »

Pour qu’une entreprise soit incluse dans le classement des Echos, elle doit :

• Avoir généré au minimum 100 000 euros de chiffre d’affaires en 2015

• Avoir généré au minimum 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires en 2018

• Être indépendante (ne pas être une filiale ou une succursale)

• Avoir son siège en France