Immobilier Juan-les-Pins : Penthouse avec vue à couper le souffle vendu 6 Millions d’euros !

Caudwell Collection a ven un de ses penthouses, au design intérieur clé en main, en plein cœur du Cap d’Antibes. Un penthouse qui reflète le style de vie de la Riviera des années 1950. Son prix : 6 millions d’euros. Pour ce prix : il y a heureusement une vue à couper le souffle !

Un penthouse vendu comme une résidence clé en main Ce bien est situé au Parc du Cap, résidence de prestige dans la Baie d’Antibes. Niché dans de magnifiques jardins paysagers entourant une piscine extérieure, le Parc du Capcom prend 78 appartements de deux à quatre pièces et 10 penthouses de cinq pièces et plus. Chaque penthouse est doté d’une finition moderne ainsi que d’une piscine à débordement privée sur le toit et d’une terrasse avec vue panoramique sur la mer et la montagne. Le penthouse a été vendu comme résidence clé en main pour plus de 6 millions d’euros, doté de tous les meubles imaginés par l’équipe de design d’intérieur de l’entreprise, Caudwell Design.

La passion de Caudwell pour la création d’espaces de vie inspirants signifie que le Parc du Cap redéfinit le standard des maisons de vacances de luxe. Les intérieurs sur mesure sont d’une élégance discrète et du plus haut niveau de qualité et de savoir-faire – des cuisines haut de gamme et des salles de bains carrelées en marbre assorties aux beaux objets d’art, meubles et accessoires uniques en leur genre.

Elégance et style de vie Riviera des années 1950

« Notre vision était de créer un penthouse qui imite l’élégance et le glamour naturel du style de vie de la Riviera des années 1950, explique Winyu Chantadara, responsable des intérieurs chez Caudwell Design. Nous avons cherché à créer un intérieur intemporel et confortable, permettant aux propriétaires de profiter de vues à couper le souffle et de profiter des avantages de la vie en plein air. La palette intérieure principale est chic et relaxante, offrant un sentiment d’ouverture, de calme et de bien-être. Les intérieurs affichent des tons pastel discrets auxquels s’ajoutent des touches de luxe rappelant cette époque emblématique.»

Caudwell Design, des talents venus de tous horizons

L’équipe s’appuie sur sa riche expérience dans le domaine des intérieurs de luxe pour marier diversité culturelle, individualité créative et variété de styles. Les concepts sont conçus pour maximiser la fonctionnalité, la beauté et l’équilibre, et les conceptions créées pour améliorer le caractère inhérent de l’architecture et du lieu.

A l’origine, un homme: John Caudwell

L’activité de Caudwell Collection, concepteur britannique d’immobilier de luxe, a été cofondée par l’homme d’affaires britannique John Caudwell en 2009. Le Parc du Cap est l’un des deux développements exclusifs uniques situés à Cap d’Antibes, dans le sud de la France. Aucun autre développement sur la Côte d’Azur n’offre à ses propriétaires ce niveau d’équipements exceptionnels correspondant à des prestations inspirées de l’hôtellerie de luxe. Ceux-ci comprennent des piscines extérieure et intérieure, un jacuzzi, un hammam, une salle de glace, des salles de soins privées, un gymnase entièrement équipé et un court de tennis sur place. En plus de ces installations de classe mondiale, le Parc du Cap propose un service de conciergerie 24h / 24 ainsi qu’un parking souterrain sécurisé et une sécurité 24h / 24.

L’équipe professionnelle des ventes et du service après-vente de Caudwell aide à rendre harmonieux l’achat des appartements et s’occupe de tout, de la légalité aux formalités administratives en passant par les meubles et un réseau local de fournisseurs. Les appartements du Parc du Cap commencent à partir de 590 000 € pour un deux pièces, 850 000 € pour un trois pièces, 4 500 000 € pour un penthouse en duplex de cinq pièces et 5 250 000 € pour un penthouse de cinq pièces