Sextant France lance un site dédié aux vendeurs pour une expérience immobilière immersive

Transparence sur les statistiques, nombre de visiteurs, remontées des avis sur l’emplacement, prix… Sextant France permet désormais aux vendeurs de suivre en temps réel le travail de leur conseiller immobilier. Inédit.

Un espace vendeur qui sort des sentiers battus

Inspiré des méthodes anglo-saxonnes, l’espace vendeur de Sextant se base sur un constat simple. En France, l’expérience client sur le secteur immobilier est plus que mitigée de manière générale, en raison d’une opacité des informations qui peut générer de la frustration chez le vendeur, lorsque son bien tarde à se vendre.

L’espace vendeur créé par Sextant va permettre de gagner en transparence de la signature du mandat jusqu’à la signature chez le notaire. Le vendeur aura notamment de la visibilité sur le nombre de visites, les offres, les publicités publiées sur le bien, le compte rendu de chaque visite avec les commentaires des acheteurs… Le vendeur a ainsi le même niveau d’informations que l’agent en temps réel ! En outre, le vendeur désigné comme principal, peut transmettre les coordonnées d’autres personnes concernées par la vente permettant ainsi au conseiller immobilier qui gère la transaction, d’avoir plusieurs points de contacts. En effet, il arrive qu’une transaction dépende du bon vouloir de plusieurs vendeurs (couple, frères, sœurs, parents…), le système permet donc à l’agent et à tous les vendeurs d’avoir le même niveau d’informations et de fournir eux-mêmes les pièces nécessaires au dossier.

Une démarche éco-responsable

A noter que dans une démarche éco-responsable, tous les documents à fournir par le vendeur pour réaliser sa transaction sont dématérialisés (cartes d’identité, titres de propriété, diagnostic…). Ainsi à la signature du contrat, plus besoin de papier ; un simple transfert par mail au notaire des documents déjà réunis au préalable est nécessaire.

“Blockchain ready”, Sextant dispose de sa propre technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionne sans organe central de contrôle afin d’assurer le “100% dématérialisé”.

Enfin, le site étant disponible en version anglaise et française, Sextant continue d’assurer sa dimension internationale et offre à sa clientèle étrangère un moyen simple de comprendre la législation française, différente des autres pays. Un atout supplémentaire pour rassurer une clientèle parfois crispée par la distance géographique et par le poids administratif en France.

Comment ça fonctionne ?

Rien de plus simple. Il suffit de rentrer les identifiants créé avec le conseiller immobilier Sextant pour accéder à la page d’accueil et à toutes les informations en lien avec la vente.

Pour commencer, pour mettre son bien en vente, le vendeur se rend sur le site de Sextant France et clique sur la bulle estimation. Le vendeur a le choix de faire une estimation en ligne puis de prendre RDV avec un conseiller ou prendre un RDV physique directement.

L’estimation en ligne permettra au vendeur d’avoir une fourchette de prix de son bien en fonction de ses prestations mais également de savoir si la zone dans laquelle se situe le bien est plutôt, chaude ou froide c’est-à-dire s’il y a peu d’offres pour beaucoup de demandes et inversement.

La prise de Rendez-vous sur le « doctolib de l’immo » est effective depuis le 17 février 2020 !

Une fois l’estimation avec l’agent Sextant effectuée, le conseiller se charge de rentrer la fiche du bien (photo, superficie, prestation…) sur l’espace vendeur.

Plusieurs onglets sont ensuite accessibles au vendeur pour suivre en temps réel la vente de son bien:

Un onglet résumé dans lequel on retrouve les informations sur le bien et sur quels sites a été postée l’annonce.

Un onglet vendeur où l'on retrouve les coordonnées de toutes les personnes liées à la vente

Un onglet documents où le vendeur peut y télécharger toutes les informations utiles au dossier

Un onglet visites où le vendeur peut voir en temps réel le nombre de visites effectuées sur son bien ainsi que les commentaires des visiteurs

Un onglet offres où le vendeur peut lui même accepter ou refuser ces dernières

Un onglet contacts où l'on retrouve les coordonnées de l'agent et du notaire en charge du dossier