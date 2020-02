La remise en location : un jeu d’enfant avec RendementLocatif

Rendementlocatif.com, la startup 100% digitale spécialisée dans le calcul de la rentabilité locative d’un bien immobilier, lance ce mois-ci la (re)mise en location de son bien locatif en un 1 clic, depuis son canapé. Alors, comment ça marche ?

Chronophage, énergivore et parfois très coûteux … Non, la remise en location d’u bien immobilier n’a rien de simple! Chercher et trouver un locataire est désormais automatisé grâce à Rendement Locatif. Grâce à l’évolution de l’outil de Rendement Locatif, le propriétaire peut automatiser en partie la (re)mise en location de son bien, depuis son domicile ou son lieu de travail, en seulement un clic. Pour y parvenir, Rendement locatif a développé différents outils mis à la disposition des propriétaires.

La création d’annonce en ligne

Cet outil permet de rédiger son annonce et de les partager facilement, en y incluant même des vidéos pour attirer l’œil des futurs locataires. Pour postuler à l’annonce, les potentiels locataires devront alors répondre à un formulaire (revenus, situations professionnelle, garant ou non,…) ; une fonctionnalité qui évite les nombreux appels et permet de faire le tri rapidement parmi les candidatures.

La gestion des candidats

Désormais, le propriétaire reçoit les candidatures et dossiers des candidats dans son espace de gestion. La vérification des documents et informations pour sélectionner le candidat idéal se fait plus rapidement afin de sélectionner le candidat le plus sûr. Pour choisir le meilleur candidat, Rendement Locatif leur attribue un score sur 100 lié à leur situation, recoupée avec les informations du bien proposé (loyer, charges, etc…). Les candidats sont alors classés par score sur le tableau de bord du propriétaire pour voir rapidement le profil qui correspond le mieux au bien.

Un tableau de bord dédié

Utile pour visualiser tous les candidats et sélectionner les plus sérieux, le tableau de bord permet aussi de planifier une visite avec le(s) candidat(s) favori(s) afin de lui faire visiter le bien concerné. Pour faciliter la gestion des visites, le propriétaire peut aussi accéder à un planning complet.

Enfin, pour certaines villes (Lyon, Marseille, Bordeaux, Paris), les propriétaires peuvent également bénéficier de la visite à distance, effectuée par un des agents Rendement Locatif.

« A l’heure où de nombreux propriétaires n’habitent pas à proximité de leur investissement locatif et dans un contexte où le propriétaire fait face à de nombreuses dépenses, il devenait essentiel de pouvoir proposer un outil simple à utiliser pour répondre à ces enjeux. Qui plus est, l’accès au dossier permet au propriétaire de rencontrer les locataires ayant les dossiers les plus solides et ainsi éviter des déplacements inutiles et s’assurer du sérieux du futur locataire », explique Bassel Abedi, fondateur de RendementLocatif.com.